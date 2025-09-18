Число пострадавших от атаки РФ на АЗС в Полтавской области возросло до 6

Число пострадавших в результате атаки российских войск на АЗС в Полтавской области 17 сентября возросло до 6, сообщили в Полтавской областной прокуратуре, пишет УНН.

По состоянию на 20 часов известно о пострадавших мирных жителях – пятерых водителях и работнице АЗС, которые госпитализированы в больницу. Женщина находится в тяжелом состоянии - сообщили в прокуратуре.

Подробности

Вечером 17 сентября вооруженные силы РФ атаковали Полтавский район ударными беспилотниками. В результате попадания БПЛА повреждена автозаправочная станция.

