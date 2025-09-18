Число пострадавших от атаки РФ на АЗС в Полтавской области возросло до 6
Киев • УНН
В результате атаки российских войск на АЗС в Полтавской области 17 сентября пострадали 6 человек, среди них пятеро водителей и сотрудница АЗС, которая находится в тяжелом состоянии. Вооруженные силы РФ атаковали Полтавский район ударными беспилотниками.
Число пострадавших в результате атаки российских войск на АЗС в Полтавской области 17 сентября возросло до 6, сообщили в Полтавской областной прокуратуре, пишет УНН.
По состоянию на 20 часов известно о пострадавших мирных жителях – пятерых водителях и работнице АЗС, которые госпитализированы в больницу. Женщина находится в тяжелом состоянии
Подробности
Вечером 17 сентября вооруженные силы РФ атаковали Полтавский район ударными беспилотниками. В результате попадания БПЛА повреждена автозаправочная станция.
Ночная атака рф на Полтавскую область: есть пострадавший18.09.25, 08:33 • 1862 просмотра