Число пострадавших от атаки РФ на АЗС в Полтавской области возросло до 6

06:08 • 2412 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 26322 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 35050 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 28688 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 28592 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 32797 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 39332 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 41541 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 40581 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 115396 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Пьяное ДТП в Тернополе с участием сотрудника ТЦК: руководство "осуждает любые противоправные действия"17 сентября, 23:12 • 10773 просмотра
Фронтмен "Другої Ріки" Валерий Харчишин раскрыл правду об отношениях с Яниной СоколовойPhoto18 сентября, 00:07 • 12589 просмотра
Что происходит с телами, возвращенными в Украину путем репатриации: детали от МВД18 сентября, 01:05 • 12044 просмотра
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ02:08 • 13519 просмотра
Вражеская атака на Киевскую область: в Бориспольском районе загорелись складские помещения02:24 • 6136 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 26318 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 33227 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 64144 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 115396 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
16 сентября, 15:22 • 131443 просмотра
Дональд Трамп
Карл III
Владимир Зеленский
Королева Камилла
Марк Цукерберг
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Полтавская область
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 2730 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 16432 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 17223 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 16173 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 45662 просмотра
WhatsApp
Шахед-136
YouTube
Facebook
E-6 Mercury

Число пострадавших от атаки РФ на АЗС в Полтавской области возросло до 6

Киев • УНН

 • 2032 просмотра

В результате атаки российских войск на АЗС в Полтавской области 17 сентября пострадали 6 человек, среди них пятеро водителей и сотрудница АЗС, которая находится в тяжелом состоянии. Вооруженные силы РФ атаковали Полтавский район ударными беспилотниками.

Число пострадавших от атаки РФ на АЗС в Полтавской области возросло до 6

Число пострадавших в результате атаки российских войск на АЗС в Полтавской области 17 сентября возросло до 6, сообщили в Полтавской областной прокуратуре, пишет УНН.

По состоянию на 20 часов известно о пострадавших мирных жителях – пятерых водителях и работнице АЗС, которые госпитализированы в больницу. Женщина находится в тяжелом состоянии

- сообщили в прокуратуре.

Подробности

Вечером 17 сентября вооруженные силы РФ атаковали Полтавский район ударными беспилотниками. В результате попадания БПЛА повреждена автозаправочная станция.

Ночная атака рф на Полтавскую область: есть пострадавший18.09.25, 08:33 • 1862 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Полтавская область