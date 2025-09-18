Ночная атака рф на Полтавскую область: есть пострадавший
Киев • УНН
В результате ночной атаки российских войск на железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе Полтавской области один человек пострадал. Возникшие пожары были локализованы, движение пассажирских поездов задерживалось, но сейчас восстановлено.
В Полтавской области в результате ночной атаки российских войск известно об одном пострадавшем, сообщил в четверг врио главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, пишет УНН.
Ночью враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе. В результате возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ГСЧС. Один человек травмирован
Напомним
Из-за ночного вражеского обстрела Полтавщины и обесточивания нескольких участков задержано движение пассажирских поездов. Сейчас повреждения локализованы, напряжение подано, поезда будут двигаться своим ходом.