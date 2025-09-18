Ночная атака рф на Полтавскую область: есть пострадавший

$41.180.06
48.660.16
ukenru
17 сентября, 19:21 • 22208 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 31257 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 26121 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 26114 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 30758 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 38233 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 41159 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 40130 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 113008 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 129280 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4.6м/с
84%
751мм
Популярные новости
Удар беспилотника по АЗС на Полтавщине: количество пострадавших возрослоPhoto17 сентября, 20:59 • 8002 просмотра
Пьяное ДТП в Тернополе с участием сотрудника ТЦК: руководство "осуждает любые противоправные действия"17 сентября, 23:12 • 6786 просмотра
Фронтмен "Другої Ріки" Валерий Харчишин раскрыл правду об отношениях с Яниной СоколовойPhoto18 сентября, 00:07 • 10204 просмотра
Что происходит с телами, возвращенными в Украину путем репатриации: детали от МВД01:05 • 9314 просмотра
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ02:08 • 11183 просмотра
публикации
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 22208 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 30890 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 61969 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 113008 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 129280 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Карл III
Королева Камилла
Марко Рубио
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Государственная граница Украины
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 280 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 15129 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 16008 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 15071 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 44649 просмотра
Актуальное
Facebook
Дія (сервис)
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Ночная атака рф на Полтавскую область: есть пострадавший

Киев • УНН

 • 798 просмотра

В результате ночной атаки российских войск на железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе Полтавской области один человек пострадал. Возникшие пожары были локализованы, движение пассажирских поездов задерживалось, но сейчас восстановлено.

Ночная атака рф на Полтавскую область: есть пострадавший

В Полтавской области в результате ночной атаки российских войск известно об одном пострадавшем, сообщил в четверг врио главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, пишет УНН.

Ночью враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе. В результате возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ГСЧС. Один человек травмирован

- написал Когут.

Напомним

Из-за ночного вражеского обстрела Полтавщины и обесточивания нескольких участков задержано движение пассажирских поездов. Сейчас повреждения локализованы, напряжение подано, поезда будут двигаться своим ходом.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Полтавская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям