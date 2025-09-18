Нічний обстріл Полтавщини призвів до затримки пасажирських потягів: в УЗ назвали рейси

$41.180.06
17 вересня, 19:21 • 16982 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 25400 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 22747 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 22837 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 27891 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 36889 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 34578 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 40558 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 39608 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 110117 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
У Тернополі п’яний працівник ТЦК спричинив масову ДТП, постраждав поліцейськийVideo17 вересня, 18:20 • 6284 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 12548 перегляди
Подумав, що українець: у Вроцлаві чоловік вистрілив у румуна17 вересня, 19:00 • 5320 перегляди
Фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин розкрив правду про стосунки з Яніною СоколовоюPhoto00:07 • 4868 перегляди
Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС01:05 • 4306 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка "Кривбасу": результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 16988 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 28118 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 59448 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 110121 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 126773 перегляди
Нічний обстріл Полтавщини призвів до затримки пасажирських потягів: в УЗ назвали рейси

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Через нічний обстріл Полтавщини та знеструмлення кількох дільниць затримано рух пасажирських поїздів. Наразі пошкодження локалізовано, напругу подано, поїзди рухатимуться своїм ходом.

Нічний обстріл Полтавщини призвів до затримки пасажирських потягів: в УЗ назвали рейси

Внаслідок нічного обстрілу Полтавщини та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні було задіяно резервні тепловози. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Укрзалізниці.

Деталі

Вказується, що наразі в межах 3 годин затримуються декілька пасажирських поїздів:

  • №102 Херсон - Краматорськ;
    • №63/111 Харків, Ізюм - Львів;
      • №64/112 Львів - Харків, Ізюм;
        • 791 Кременчук - Київ.

          "Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано - поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом", - йдеться у повідомленні.

          Нагадаємо

          Напередодні четверо людей, включаючи трьох водіїв та касира, постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА по автозаправній станції на Полтавщині. Пожежу ліквідовано, розбір завалів завершено.

          Вадим Хлюдзинський

          СуспільствоПодії
          Полтавська область
          Ізюм
          Українська залізниця
          Кременчук
          Краматорськ
          Львів
          Херсон
          Київ
          Харків