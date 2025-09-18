Нічний обстріл Полтавщини призвів до затримки пасажирських потягів: в УЗ назвали рейси
Київ • УНН
Через нічний обстріл Полтавщини та знеструмлення кількох дільниць затримано рух пасажирських поїздів. Наразі пошкодження локалізовано, напругу подано, поїзди рухатимуться своїм ходом.
Внаслідок нічного обстрілу Полтавщини та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні було задіяно резервні тепловози. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Укрзалізниці.
Деталі
Вказується, що наразі в межах 3 годин затримуються декілька пасажирських поїздів:
- №102 Херсон - Краматорськ;
- №63/111 Харків, Ізюм - Львів;
- №64/112 Львів - Харків, Ізюм;
- 791 Кременчук - Київ.
"Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано - поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Напередодні четверо людей, включаючи трьох водіїв та касира, постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА по автозаправній станції на Полтавщині. Пожежу ліквідовано, розбір завалів завершено.
