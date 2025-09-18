Нічний обстріл Полтавщини призвів до затримки пасажирських потягів: в УЗ назвали рейси

Внаслідок нічного обстрілу Полтавщини та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні було задіяно резервні тепловози. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Укрзалізниці.

Деталі

Вказується, що наразі в межах 3 годин затримуються декілька пасажирських поїздів:

№102 Херсон - Краматорськ;

№63/111 Харків, Ізюм - Львів;

№64/112 Львів - Харків, Ізюм;

791 Кременчук - Київ.

"Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано - поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Напередодні четверо людей, включаючи трьох водіїв та касира, постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА по автозаправній станції на Полтавщині. Пожежу ліквідовано, розбір завалів завершено.

Ворожий удар по Укрзалізниці: 26 поїздів слідують із затримкою