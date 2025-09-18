$41.180.06
17 сентября, 19:21
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Ночной обстрел Полтавщины привел к задержке пассажирских поездов: в УЗ назвали рейсы

Киев • УНН

 • 768 просмотра

Из-за ночного обстрела Полтавщины и обесточивания нескольких участков задержано движение пассажирских поездов. Сейчас повреждения локализованы, напряжение подано, поезда будут двигаться своим ходом.

Ночной обстрел Полтавщины привел к задержке пассажирских поездов: в УЗ назвали рейсы

В результате ночного обстрела Полтавщины и временного обесточивания нескольких участков в регионе были задействованы резервные тепловозы. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Укрзализныци.

Детали

Указывается, что сейчас в пределах 3 часов задерживаются несколько пассажирских поездов:

  • №102 Херсон - Краматорск;
    • №63/111 Харьков, Изюм - Львов;
      • №64/112 Львов - Харьков, Изюм;
        • 791 Кременчуг - Киев.

          "По состоянию на 07:00 повреждения локализованы, а напряжение подано - поезда (в том числе пригородные электропоезда) в дальнейшем будут двигаться своим ходом", - говорится в сообщении.

          Напомним

          Накануне четыре человека, включая трех водителей и кассира, пострадали в результате удара вражеского БпЛА по автозаправочной станции на Полтавщине. Пожар ликвидирован, разбор завалов завершен.

          Вадим Хлюдзинский

