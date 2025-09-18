Ночной обстрел Полтавщины привел к задержке пассажирских поездов: в УЗ назвали рейсы

В результате ночного обстрела Полтавщины и временного обесточивания нескольких участков в регионе были задействованы резервные тепловозы. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Укрзализныци.

Детали

Указывается, что сейчас в пределах 3 часов задерживаются несколько пассажирских поездов:

№102 Херсон - Краматорск;

№63/111 Харьков, Изюм - Львов;

№64/112 Львов - Харьков, Изюм;

791 Кременчуг - Киев.

"По состоянию на 07:00 повреждения локализованы, а напряжение подано - поезда (в том числе пригородные электропоезда) в дальнейшем будут двигаться своим ходом", - говорится в сообщении.

Напомним

Накануне четыре человека, включая трех водителей и кассира, пострадали в результате удара вражеского БпЛА по автозаправочной станции на Полтавщине. Пожар ликвидирован, разбор завалов завершен.

Вражеский удар по Укрзализныце: 26 поездов следуют с задержкой