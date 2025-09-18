Ночной обстрел Полтавщины привел к задержке пассажирских поездов: в УЗ назвали рейсы
Киев • УНН
Из-за ночного обстрела Полтавщины и обесточивания нескольких участков задержано движение пассажирских поездов. Сейчас повреждения локализованы, напряжение подано, поезда будут двигаться своим ходом.
В результате ночного обстрела Полтавщины и временного обесточивания нескольких участков в регионе были задействованы резервные тепловозы. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Укрзализныци.
Детали
Указывается, что сейчас в пределах 3 часов задерживаются несколько пассажирских поездов:
- №102 Херсон - Краматорск;
- №63/111 Харьков, Изюм - Львов;
- №64/112 Львов - Харьков, Изюм;
- 791 Кременчуг - Киев.
"По состоянию на 07:00 повреждения локализованы, а напряжение подано - поезда (в том числе пригородные электропоезда) в дальнейшем будут двигаться своим ходом", - говорится в сообщении.
Напомним
Накануне четыре человека, включая трех водителей и кассира, пострадали в результате удара вражеского БпЛА по автозаправочной станции на Полтавщине. Пожар ликвидирован, разбор завалов завершен.
