Вражеский удар по Укрзализныце: 26 поездов следуют с задержкой

Эксклюзив
05:30 • 2556 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
16 сентября, 16:50 • 37966 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 63070 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 35810 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 51493 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 72031 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 28909 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 54150 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 37849 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 17259 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке незаконно пересечь границу, он уже в учебном центре ВСУ - СМИPhoto16 сентября, 20:20 • 18153 просмотра
Трамп вместе с женой Меланией прибыли в Великобританию (видео)Video16 сентября, 20:51 • 16006 просмотра
Более десяти вражеских БПЛА атакуют Кировоградщину: в городе раздаются взрывы16 сентября, 22:47 • 18254 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции03:37 • 22010 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп04:55 • 12067 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 37966 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 63070 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 32361 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 72032 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 54150 просмотра
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Карл III
Королева Камилла
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Кировоградская область
Кропивницкий
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 17720 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 24301 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 54998 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 53488 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 57951 просмотра
BM-30 Smerch
Хранитель
Фокс Ньюс
E-6 Mercury
Детонатор

Вражеский удар по Укрзализныце: 26 поездов следуют с задержкой

Киев • УНН

 • 50 просмотра

В результате массированной атаки дронами на подстанции Укрзализныци 26 поездов задерживаются более чем на час. Враг пытался вывести из строя подстанции, питающие железнодорожную сеть.

Вражеский удар по Укрзализныце: 26 поездов следуют с задержкой

Массированным ударом дронами россия пыталась вывести из строя подстанции, питающие железнодорожную сеть. По состоянию на 08:00 - 26 поездов из-за этой атаки следуют с задержкой более чем на час. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает УНН.

Россия прицельно бьет по железнодорожной инфраструктуре. Этой ночью массированным ударом дронами враг пытался вывести из строя подстанции, питающие железнодорожную сеть. Такие удары имеют четкую цель - усложнить перевозку пассажиров и грузов, сорвать стабильную работу транспорта и создать дополнительное давление на людей, на экономику

- написал Кулеба.

Он отметил, что в момент атаки на маршрутах находились более 20 пассажирских поездов.

Диспетчеры Укрзализныци останавливали их на безопасном расстоянии, а работники были отведены в укрытие. Самое главное - среди пассажиров и железнодорожников нет пострадавших. По состоянию на 08:00 - 26 поездов из-за этой атаки следуют с задержкой более чем на час

- рассказал Кулеба.

Вице-премьер-министр сообщил, что детали по следованию конкретных поездов можно отслеживать здесь: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/

Чтобы обеспечить движение, "Укрзализныця" уже задействовала более 20 резервных тепловозов. На обесточенных участках, где отсутствует питание приборов сигнализации и связи, поезда все равно пропускают в резервном формате, чтобы сокращать задержки. Для международных рейсов с Польшей будут организованы пересадки до Хелма и Перемышля, чтобы пассажиры безопасно добрались до своих пунктов назначения. Ключевое - даже такие массированные атаки не остановят украинские транспортные артерии и, в частности, украинскую железную дорогу

- подчеркнул Кулеба.

Заместитель директора Укрзализныци по пассажирским перевозкам Александр Шевченко также прокомментировал задержки поездов одесского и днепровского направлений.

Международные стыковки: мы уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог, координируем и ускоренный пограничный контроль

- написал Шевченко в Facebook.

Пригородное

Временно не смогут курсировать:

  • №6505 Знаменка - Имени Т.Г. Шевченко;
    • №6643 Имени Т.Г. Шевченко – Мироновка;
      • №6644 Мироновка – Цветково;
        • №6506 Имени Т.Г. Шевченко - Знаменка;
          • №6553/6554 Черкассы - Знаменка;
            • №6334 Помошная - Знаменка;
              • №6509 Знаменка - Имени Т.Г. Шевченко;
                • №6502 Имени Т.Г. Шевченко - Знаменка;
                  • №6507 Знаменка – Цветково;
                    • №6504 Цветково – Черкассы;
                      • №6551/6552 Черкассы - Знаменка.

                        Ограниченный маршрут:

                        • №6642 будет курсировать по маршруту Мироновка - Цветково (вместо Мироновка - Имени Т.Г. Шевченко).

                          Контекст

                          Российские войска совершили комплексную атаку на железнодорожную инфраструктуру Украины в ночь на 17 сентября.

                          Из-за массированной атаки россии по подстанциям, пассажирские поезда одесского и днепровского направлений будут курсировать с задержками.

                          Анна Мурашко

                          Электроэнергия
                          Украинская железная дорога
                          Украина
                          Польша