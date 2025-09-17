Вражеский удар по Укрзализныце: 26 поездов следуют с задержкой
Киев • УНН
В результате массированной атаки дронами на подстанции Укрзализныци 26 поездов задерживаются более чем на час. Враг пытался вывести из строя подстанции, питающие железнодорожную сеть.
Массированным ударом дронами россия пыталась вывести из строя подстанции, питающие железнодорожную сеть. По состоянию на 08:00 - 26 поездов из-за этой атаки следуют с задержкой более чем на час. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает УНН.
Россия прицельно бьет по железнодорожной инфраструктуре. Этой ночью массированным ударом дронами враг пытался вывести из строя подстанции, питающие железнодорожную сеть. Такие удары имеют четкую цель - усложнить перевозку пассажиров и грузов, сорвать стабильную работу транспорта и создать дополнительное давление на людей, на экономику
Он отметил, что в момент атаки на маршрутах находились более 20 пассажирских поездов.
Диспетчеры Укрзализныци останавливали их на безопасном расстоянии, а работники были отведены в укрытие. Самое главное - среди пассажиров и железнодорожников нет пострадавших. По состоянию на 08:00 - 26 поездов из-за этой атаки следуют с задержкой более чем на час
Вице-премьер-министр сообщил, что детали по следованию конкретных поездов можно отслеживать здесь: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/
Чтобы обеспечить движение, "Укрзализныця" уже задействовала более 20 резервных тепловозов. На обесточенных участках, где отсутствует питание приборов сигнализации и связи, поезда все равно пропускают в резервном формате, чтобы сокращать задержки. Для международных рейсов с Польшей будут организованы пересадки до Хелма и Перемышля, чтобы пассажиры безопасно добрались до своих пунктов назначения. Ключевое - даже такие массированные атаки не остановят украинские транспортные артерии и, в частности, украинскую железную дорогу
Заместитель директора Укрзализныци по пассажирским перевозкам Александр Шевченко также прокомментировал задержки поездов одесского и днепровского направлений.
Международные стыковки: мы уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог, координируем и ускоренный пограничный контроль
Пригородное
Временно не смогут курсировать:
- №6505 Знаменка - Имени Т.Г. Шевченко;
- №6643 Имени Т.Г. Шевченко – Мироновка;
- №6644 Мироновка – Цветково;
- №6506 Имени Т.Г. Шевченко - Знаменка;
- №6553/6554 Черкассы - Знаменка;
- №6334 Помошная - Знаменка;
- №6509 Знаменка - Имени Т.Г. Шевченко;
- №6502 Имени Т.Г. Шевченко - Знаменка;
- №6507 Знаменка – Цветково;
- №6504 Цветково – Черкассы;
- №6551/6552 Черкассы - Знаменка.
Ограниченный маршрут:
- №6642 будет курсировать по маршруту Мироновка - Цветково (вместо Мироновка - Имени Т.Г. Шевченко).
Контекст
Российские войска совершили комплексную атаку на железнодорожную инфраструктуру Украины в ночь на 17 сентября.
Из-за массированной атаки россии по подстанциям, пассажирские поезда одесского и днепровского направлений будут курсировать с задержками.