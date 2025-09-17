$41.230.05
Ворожий удар по Укрзалізниці: 26 поїздів слідують із затримкою

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Внаслідок масованої атаки дронами на підстанції Укрзалізниці 26 поїздів затримуються на понад годину. Ворог намагався вивести з ладу підстанції, що живлять залізничну мережу.

Ворожий удар по Укрзалізниці: 26 поїздів слідують із затримкою

Масованим ударом дронами росія намагалася вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу. Станом на 08:00 - 26 поїздів через цю атаку слідують із затримкою в понад годину. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає УНН.

росія прицільно б’є по залізничній інфраструктурі. Цієї ночі масованим ударом дронами ворог намагався вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу. Такі удари мають чітку мету - ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей, на економіку

- написав Кулеба.

Він зазначив, що у момент атаки на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів.

Диспетчери Укрзалізниця зупиняли їх на безпечній відстані, а працівники були відведені в укриття. Найголовніше - серед пасажирів і залізничників немає постраждалих. Станом на 08:00 - 26 поїздів через цю атаку слідують із затримкою в понад годину

- розповів Кулеба.

Віце-прем’єр-міністр повідомив, що деталі по слідуванню конкретних поїздів можна відстежувати тут: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/

Щоб забезпечити рух, "Укрзалізниця" вже задіяла понад 20 резервних тепловозів. На знеструмлених ділянках, де відсутнє живлення приладів сигналізації та зв'язку, поїзди все одно пропускають в резервному форматі, щоб скорочувати затримки. Для міжнародних рейсів із Польщею будуть організовані пересадки до Хелма та Перемишля, щоб пасажири безпечно дісталися своїх пунктів призначення. Ключове - навіть такі масовані атаки не зупинять українські транспортні артерії та, зокрема, українську залізницю

- наголосив Кулеба.

Заступник директора Укрзалізниці з пасажирських перевезень Олександр Шевченко також прокоментував затримки поїздів одеського та дніпровського напрямків.

Міжнародні стиковки: ми вже на зв’язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць, координуємо та пришвидшений прикордонний контроль

- написав Шевченко у Facebook.

Приміське

Тимчасово не зможуть курсувати:

  • №6505 Знамʼянка - Імені Т.Г. Шевченка;
    • №6643 Імені Т.Г. Шевченка – Миронівка;
      • №6644 Миронівка – Цвіткове;
        • №6506 Імені Т.Г. Шевченка - Знамʼянка;
          • №6553/6554 Черкаси - Знам'янка;
            • №6334 Помічна - Знамʼянка;
              • №6509 Знамʼянка - Імені Т.Г. Шевченка;
                • №6502 Імені Т.Г. Шевченка - Знамʼянка;
                  • №6507 Знамʼянка – Цвіткове;
                    • №6504 Цвіткове – Черкаси;
                      • №6551/6552 Черкаси - Знам'янка.

                        Обмежений маршрут:

                        • №6642 курсуватиме за маршрутом Миронівка - Цвіткове (замість Миронівка - Імені Т.Г. Шевченка).

                          Контекст

                          Російські війська здійснили комплексну атаку на залізничну інфраструктуру України в ніч на 17 вересня.

                          Через масовану атаку росії по підстанціях, пасажирські поїзди одеського та дніпровського напрямків курсуватимуть із затримками.

                          Анна Мурашко

                          СуспільствоВійна в Україні
                          Електроенергія
                          Українська залізниця
                          Україна
                          Польща