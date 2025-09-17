Російські війська атакували залізничну інфраструктуру: можливі затримки поїздів
Київ • УНН
Російські війська здійснили комплексну атаку на залізничну інфраструктуру України в ніч на 17 вересня. Через знеструмлення можливі затримки поїздів Дніпровського напрямку, включаючи рейси Львів – Запоріжжя та Київ – Кривий Ріг.
У ніч проти 17 вересня російські війська здійснили чергову комплексну атаку по залізничній інфраструктурі України. Внаслідок знеструмлення можливі затримки низки поїздів Дніпровського напрямку. Про це пише УНН із посиланням на голову правління АТ "Укрзалізниця".
Деталі
Мова йде про рейси №86/72 Львів – Запоріжжя (Павлоград), №85/71 Запоріжжя, Павлоград – Львів, №75 Київ – Кривий Ріг та №80 Львів – Дніпро. До списку можуть додатися й інші напрямки, тому пасажирам радять стежити за актуальною інформацією на сайті УЗ.
За словами Перцовського, резервні тепловози вже перебувають у готовності, локомотивні бригади виїжджають на допомогу, щоб мінімізувати затримки та забезпечити перевезення всіх пасажирів.
Нагадаємо
Нещодавно у Фастівському районі Київщини пошкоджено інфраструктуру. Це призвело до перенаправлення пасажирів поїзда 73 Харків – Перемишль до Києва. Також трьом жінкам надали медичну допомогу через гостру реакцію на стрес.
