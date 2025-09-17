Російські війська атакували залізничну інфраструктуру: можливі затримки поїздів

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16 вересня, 16:50 • 15566 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 27658 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 20175 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 35418 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 50675 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 24847 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 41497 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 36882 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16742 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 37722 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0.9м/с
61%
750мм
Популярнi новини
Атака рф на Харків: окупанти зруйнували будівлю Національного фармацевтичного університетуPhotoVideo16 вересня, 15:24 • 6414 перегляди
Атака п'ятьма БПЛА на Суми 16 вересня: у ДСНС поділились кадрами і деталямиPhotoVideo16 вересня, 16:05 • 5256 перегляди
Пожежа на Київщині після атаки дрона: рятувальники гасили вогонь понад 10 годинPhoto16 вересня, 16:35 • 4538 перегляди
Трамп заявив про чудову розмову з Моді: йшлося про врегулювання конфлікту в Україні18:36 • 3516 перегляди
Ексголкіпера “Динамо” та “Шахтаря” затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІPhoto20:20 • 4310 перегляди
Публікації
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 15566 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 27658 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 21305 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 50675 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 41497 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Кір Стармер
Королева Камілла
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Харків
Польща
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 11570 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 19066 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 50404 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 49267 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 53872 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
The Washington Post
Економіст (журнал)
E-6 Mercury

Російські війська атакували залізничну інфраструктуру: можливі затримки поїздів

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Російські війська здійснили комплексну атаку на залізничну інфраструктуру України в ніч на 17 вересня. Через знеструмлення можливі затримки поїздів Дніпровського напрямку, включаючи рейси Львів – Запоріжжя та Київ – Кривий Ріг.

Російські війська атакували залізничну інфраструктуру: можливі затримки поїздів

У ніч проти 17 вересня російські війська здійснили чергову комплексну атаку по залізничній інфраструктурі України. Внаслідок знеструмлення можливі затримки низки поїздів Дніпровського напрямку. Про це пише УНН із посиланням на голову правління АТ "Укрзалізниця".

Деталі

Мова йде про рейси №86/72 Львів – Запоріжжя (Павлоград), №85/71 Запоріжжя, Павлоград – Львів, №75 Київ – Кривий Ріг та №80 Львів – Дніпро. До списку можуть додатися й інші напрямки, тому пасажирам радять стежити за актуальною інформацією на сайті УЗ.

За словами Перцовського, резервні тепловози вже перебувають у готовності, локомотивні бригади виїжджають на допомогу, щоб мінімізувати затримки та забезпечити перевезення всіх пасажирів.

Нагадаємо

Нещодавно у Фастівському районі Київщини пошкоджено інфраструктуру. Це призвело до перенаправлення пасажирів поїзда 73 Харків – Перемишль до Києва. Також трьом жінкам надали медичну допомогу через гостру реакцію на стрес.

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд за напрямком Кременчук - Київ13.09.25, 11:08 • 3666 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Київська область
Українська залізниця
Дніпро (місто)
Україна
Павлоград
Кривий Ріг
Запоріжжя
Львів
Київ
Харків