Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 28080 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 60877 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 63493 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 54067 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 65234 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 37934 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 64982 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 62730 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 38468 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 37499 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Пошкодження інфраструктури на Київщині: триває перенаправлення рейсів залізниці та допомога постраждалим

Київ • УНН

 • 42 перегляди

У Фастівському районі Київщини пошкоджено інфраструктуру. Це призвело до перенаправлення пасажирів поїзда 73 Харків – Перемишль до Києва. Також трьом жінкам надано медичну допомогу через гостру реакцію на стрес.

Через інцидент з пошкодженням інфраструктури у Фастівському районі, організовано трансфер пасажирів поїзда 73 Харків - Перемишль до Києва. Надається допомога людям, в яких через подію стався стрес.

Передає УНН із посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника.

Деталі

Пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі Київщини - КОДА, "Укрзалізниця" та фахівці ртувальних служб працюють над усуненнм наслідків.  

Було організовано трансфер пасажирів поїзда 73 Харків - Перемишль до Києва:

  • першу частину автобусом;
    • решту згодом — потягом, який вирушить далі змінним маршрутом.

      Трьом жінкам надана медична допомога — гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці

      - повідомив Калашник.

      Підтверджено відхилення від графіка, але залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі.

      Щоб запобігти ранковим ускладненням руху на ділянці, де трапилася надзвичайна ситуація, Укрзалізницею організовано тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі. 

      Нагадаємо

      Пошкодження інфраструктури поблизу Києва внаслідок надзвичайної ситуації: низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом.

      Ігор Тележніков

      СуспільствоПодії
      Українська залізниця
      Київ
      Харків