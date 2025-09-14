Пошкодження інфраструктури на Київщині: триває перенаправлення рейсів залізниці та допомога постраждалим
Київ • УНН
У Фастівському районі Київщини пошкоджено інфраструктуру. Це призвело до перенаправлення пасажирів поїзда 73 Харків – Перемишль до Києва. Також трьом жінкам надано медичну допомогу через гостру реакцію на стрес.
Через інцидент з пошкодженням інфраструктури у Фастівському районі, організовано трансфер пасажирів поїзда 73 Харків - Перемишль до Києва. Надається допомога людям, в яких через подію стався стрес.
Передає УНН із посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника.
Деталі
Пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі Київщини - КОДА, "Укрзалізниця" та фахівці ртувальних служб працюють над усуненнм наслідків.
Було організовано трансфер пасажирів поїзда 73 Харків - Перемишль до Києва:
- першу частину автобусом;
- решту згодом — потягом, який вирушить далі змінним маршрутом.
Трьом жінкам надана медична допомога — гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці
Підтверджено відхилення від графіка, але залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі.
Щоб запобігти ранковим ускладненням руху на ділянці, де трапилася надзвичайна ситуація, Укрзалізницею організовано тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі.
Нагадаємо
Пошкодження інфраструктури поблизу Києва внаслідок надзвичайної ситуації: низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом.