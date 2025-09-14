$41.310.10
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 28841 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 62546 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 64716 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 54823 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 65849 просмотра
12 сентября, 17:47 • 65849 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 38120 просмотра
12 сентября, 17:37 • 38120 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 65508 просмотра
12 сентября, 14:30 • 65508 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 63012 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 38517 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 37552 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Повреждение инфраструктуры в Киевской области: продолжается перенаправление железнодорожных рейсов и помощь пострадавшим

Киев • УНН

 • 1292 просмотра

В Фастовском районе Киевской области повреждена инфраструктура. Это привело к перенаправлению пассажиров поезда 73 Харьков – Перемышль в Киев. Также трем женщинам оказана медицинская помощь из-за острой реакции на стресс.

Повреждение инфраструктуры в Киевской области: продолжается перенаправление железнодорожных рейсов и помощь пострадавшим

Из-за инцидента с повреждением инфраструктуры в Фастовском районе организован трансфер пассажиров поезда 73 Харьков - Перемышль в Киев. Оказывается помощь людям, у которых из-за происшествия произошел стресс.

Передает УНН со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Николая Калашника.

Детали

Повреждение железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе Киевской области - КОГА, "Укрзализныця" и специалисты спасательных служб работают над устранением последствий.

Был организован трансфер пассажиров поезда 73 Харьков - Перемышль в Киев:

  • первую часть автобусом;
    • остальных позже — поездом, который отправится далее по измененному маршруту.

      Трем женщинам оказана медицинская помощь — острая реакция на стресс. Бригада экстренной медицинской помощи сопровождает пассажиров в поезде до столицы

      - сообщил Калашник.

      Подтверждено отклонение от графика, но железнодорожники ускоряют поезда и работают над всеми необходимыми стыковками в ручном режиме.

      Чтобы предотвратить утренние осложнения движения на участке, где произошла чрезвычайная ситуация, Укрзализныцей организовано тактовое движение пригородных поездов до/из Боярки в течение всего воскресенья.

      Напомним

      Повреждение инфраструктуры вблизи Киева в результате чрезвычайной ситуации: ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту.

      Игорь Тележников

