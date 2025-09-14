Повреждение инфраструктуры в Киевской области: продолжается перенаправление железнодорожных рейсов и помощь пострадавшим
Киев • УНН
В Фастовском районе Киевской области повреждена инфраструктура. Это привело к перенаправлению пассажиров поезда 73 Харьков – Перемышль в Киев. Также трем женщинам оказана медицинская помощь из-за острой реакции на стресс.
Из-за инцидента с повреждением инфраструктуры в Фастовском районе организован трансфер пассажиров поезда 73 Харьков - Перемышль в Киев. Оказывается помощь людям, у которых из-за происшествия произошел стресс.
Передает УНН со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Николая Калашника.
Детали
Повреждение железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе Киевской области - КОГА, "Укрзализныця" и специалисты спасательных служб работают над устранением последствий.
Был организован трансфер пассажиров поезда 73 Харьков - Перемышль в Киев:
- первую часть автобусом;
- остальных позже — поездом, который отправится далее по измененному маршруту.
Трем женщинам оказана медицинская помощь — острая реакция на стресс. Бригада экстренной медицинской помощи сопровождает пассажиров в поезде до столицы
Подтверждено отклонение от графика, но железнодорожники ускоряют поезда и работают над всеми необходимыми стыковками в ручном режиме.
Чтобы предотвратить утренние осложнения движения на участке, где произошла чрезвычайная ситуация, Укрзализныцей организовано тактовое движение пригородных поездов до/из Боярки в течение всего воскресенья.
Напомним
Повреждение инфраструктуры вблизи Киева в результате чрезвычайной ситуации: ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту.