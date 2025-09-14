$41.310.10
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 18447 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 37964 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 46813 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 43332 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 55904 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 35422 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 57798 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 58429 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 37614 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 36743 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Потяги біля Києва змінять маршрут через пошкодження інфраструктури - УЗ

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Низка поїздів, що прямують через станцію Боярка, курсуватиме зміненим маршрутом через надзвичайну ситуацію поблизу Києва. Вибухи в Київській області, попередньо, пролунали на нафтобазі та не пов'язані з повітряною атакою.

Потяги біля Києва змінять маршрут через пошкодження інфраструктури - УЗ

Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва внаслідок надзвичайної ситуації низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Укрзалізниці.

Деталі

"Наразі дбаємо про безпеку пасажирів та поїзних і локомотивних бригад. Уточнена інформація щодо змін графіку буде згодом", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що раніше моніторингові канали повідомляли про вибухи в Київській області. Місцеві ЗМІ інформували, що, попередньо, вони пролунали на нафтобазі.

Тим часом у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що вибухи, які чули жителі області, не повʼязані з повітряною атакою ворога.

В межах Київської області ворожих повітряних цілей не фіксувалось, сигнал "Повітряна тривога" не оголошувався

- зазначили у Київській ОВА.

Там додали, що на місці події працюють оперативні служби, "проводяться всі необхідні дії".

Нагадаємо

У ніч на 8 вересня російські окупанти здійснили атаку на українську енергосистему. Зокрема, під удар потрапив об'єкт теплової генерації на Київщині, що призвело до проблем з електропостачанням.

В "Укрзалізниці" підтвердили ураження загарбниками інфраструктури на Полтавщині, але додали - відновлення вже стартувало07.09.25, 12:40 • 8549 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПодіїКиївська область
Українська залізниця
Україна
Київ