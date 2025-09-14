Потяги біля Києва змінять маршрут через пошкодження інфраструктури - УЗ
Київ • УНН
Низка поїздів, що прямують через станцію Боярка, курсуватиме зміненим маршрутом через надзвичайну ситуацію поблизу Києва. Вибухи в Київській області, попередньо, пролунали на нафтобазі та не пов'язані з повітряною атакою.
Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва внаслідок надзвичайної ситуації низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Укрзалізниці.
Деталі
"Наразі дбаємо про безпеку пасажирів та поїзних і локомотивних бригад. Уточнена інформація щодо змін графіку буде згодом", - йдеться у повідомленні.
Додамо, що раніше моніторингові канали повідомляли про вибухи в Київській області. Місцеві ЗМІ інформували, що, попередньо, вони пролунали на нафтобазі.
Тим часом у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що вибухи, які чули жителі області, не повʼязані з повітряною атакою ворога.
В межах Київської області ворожих повітряних цілей не фіксувалось, сигнал "Повітряна тривога" не оголошувався
Там додали, що на місці події працюють оперативні служби, "проводяться всі необхідні дії".
Нагадаємо
У ніч на 8 вересня російські окупанти здійснили атаку на українську енергосистему. Зокрема, під удар потрапив об'єкт теплової генерації на Київщині, що призвело до проблем з електропостачанням.
В "Укрзалізниці" підтвердили ураження загарбниками інфраструктури на Полтавщині, але додали - відновлення вже стартувало07.09.25, 12:40 • 8549 переглядiв