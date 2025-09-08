$41.350.00
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
росія атакувала об'єкт теплової генерації на Київщині - Міненерго

Київ • УНН

 • 1528 перегляди

російські війська атакували об'єкт теплової генерації на Київщині в ніч на 8 вересня. Це призвело до проблем з електропостачанням, зокрема, 20 населених пунктів на Чернігівщині залишилися без світла.

росія атакувала об'єкт теплової генерації на Київщині - Міненерго

У ніч на 8 вересня російські окупанти здійснили атаку на українську енергосистему. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики України.

Деталі

Повідомляється про удар на один з обʼєктів теплової генерації на Київщині. Місцеві ЗМІ і Telegram-канали уточнюють, що йдеться про Трипільську ТЕС, яка вже зазнавала російських ударів у 2024 році.

Мета очевидна - завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура - це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній цивільній інфраструктурі

- заявили в Міненерго.

Рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Про будь-які зміни в енергопостачанні відомство повідомлятиме додатково.

Нагадаємо

Через російський обстріл України, зокрема Чернігівської області, 20 населених пунктів в регіоні залишилися без електропостачання.

Євген Устименко

