росія атакувала об'єкт теплової генерації на Київщині - Міненерго
Київ • УНН
російські війська атакували об'єкт теплової генерації на Київщині в ніч на 8 вересня. Це призвело до проблем з електропостачанням, зокрема, 20 населених пунктів на Чернігівщині залишилися без світла.
У ніч на 8 вересня російські окупанти здійснили атаку на українську енергосистему. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики України.
Деталі
Повідомляється про удар на один з обʼєктів теплової генерації на Київщині. Місцеві ЗМІ і Telegram-канали уточнюють, що йдеться про Трипільську ТЕС, яка вже зазнавала російських ударів у 2024 році.
Мета очевидна - завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура - це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній цивільній інфраструктурі
Рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Про будь-які зміни в енергопостачанні відомство повідомлятиме додатково.
Нагадаємо
Через російський обстріл України, зокрема Чернігівської області, 20 населених пунктів в регіоні залишилися без електропостачання.