Через обстріл критичної інфраструктури знеструмлено 20 населених пунктів на Чернігівщині
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу Семенівки на Чернігівщині 7 вересня 20 населених пунктів залишилися без електропостачання. Водопостачання та лікарня працюють від генераторів.
Увечері, 7 вересня, внаслідок обстрілу критичної інфраструктури Семенівки, що на Чернігівщині, без електропостачання залишилися 20 населених пунктів громади. Про це пише УНН із посиланням на начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова.
Деталі
За інформацією голови громади, ворог пошкодив об’єкт критичної інфраструктури, через що наразі частина населених пунктів залишилася без світла. Але ритична інфраструктура громади працює у штатному режимі.
КП "Ревна" здійснює живлення об'єктів водопостачання та водовідведення (очисні споруди) здійснюється від генераторів; КНП "Семенівська міська лікарня" здійснюються від генератора, всім необхідним забезпечена
У громаді розгорнуто 6 пунктів незламності: чотири в місті Семенівка та два у сільських населених пунктах.
Нагадаємо
У Чернігівській області російські війська завдали ракетного удару по співробітниках гуманітарної місії, які виконували роботи з розмінування території. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.
