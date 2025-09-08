$41.350.00
16:45 • 9178 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 23312 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 36536 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 54928 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 69124 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 100978 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 84375 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 52902 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 57112 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 79741 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Через обстріл критичної інфраструктури знеструмлено 20 населених пунктів на Чернігівщині

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Внаслідок обстрілу Семенівки на Чернігівщині 7 вересня 20 населених пунктів залишилися без електропостачання. Водопостачання та лікарня працюють від генераторів.

Через обстріл критичної інфраструктури знеструмлено 20 населених пунктів на Чернігівщині

Увечері, 7 вересня, внаслідок обстрілу критичної інфраструктури Семенівки, що на Чернігівщині, без електропостачання залишилися 20 населених пунктів громади. Про це пише УНН із посиланням на начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова.

Деталі

За інформацією голови громади, ворог пошкодив об’єкт критичної інфраструктури, через що наразі частина населених пунктів залишилася без світла. Але ритична інфраструктура громади працює у штатному режимі.

КП "Ревна" здійснює живлення об'єктів водопостачання та водовідведення (очисні споруди) здійснюється від генераторів; КНП "Семенівська міська лікарня" здійснюються від генератора, всім необхідним забезпечена

- зазначив Селіверстов.

У громаді розгорнуто 6 пунктів незламності: чотири в місті Семенівка та два у сільських населених пунктах.

Нагадаємо

У Чернігівській області російські війська завдали ракетного удару по співробітниках гуманітарної місії, які виконували роботи з розмінування території. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. 

Окупанти вдарили безпілотниками по цивільним на Чернігівщині: одна жінка загинула, ще одна - поранена06.09.25, 15:27 • 3736 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Чернігівська область