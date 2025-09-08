Из-за обстрела критической инфраструктуры обесточены 20 населенных пунктов на Черниговщине
Киев • УНН
В результате обстрела Семеновки на Черниговщине 7 сентября 20 населенных пунктов остались без электроснабжения. Водоснабжение и больница работают от генераторов.
Вечером 7 сентября в результате обстрела критической инфраструктуры Семеновки Черниговской области без электроснабжения остались 20 населенных пунктов общины. Об этом пишет УНН со ссылкой на начальника Новгород-Северской районной военной администрации Александра Селиверстова.
По информации главы общины, враг повредил объект критической инфраструктуры, из-за чего сейчас часть населенных пунктов осталась без света. Но критическая инфраструктура общины работает в штатном режиме.
КП "Ревна" осуществляет питание объектов водоснабжения и водоотведения (очистные сооружения) от генераторов; КНП "Семеновская городская больница" осуществляется от генератора, всем необходимым обеспечена
В общине развернуто 6 пунктов несокрушимости: четыре в городе Семеновка и два в сельских населенных пунктах.
В Черниговской области российские войска нанесли ракетный удар по сотрудникам гуманитарной миссии, которые выполняли работы по разминированию территории. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.
