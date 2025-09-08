Из-за обстрела критической инфраструктуры обесточены 20 населенных пунктов на Черниговщине

$41.350.00
48.130.00
ukenru
16:45 • 9510 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 23735 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 36834 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 55217 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 69347 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 101216 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 84602 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 52928 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 57143 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 79918 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
69%
755мм
Популярные новости
Командир разведывательного взвода 28-й ОМБр рассказал о "тарифах" ТЦК в Киеве и "платной" мобилизации в выбранное подразделение7 сентября, 13:33 • 4850 просмотра
Макрон отреагировал на сегодняшнюю атаку рф на Украину7 сентября, 13:58 • 7162 просмотра
Массированный удар рф по Украине: оккупанты цинично прокомментировали очередное военное преступление7 сентября, 14:10 • 10729 просмотра
Санкции приведут российскую экономику к "полному коллапсу": США готовы усилить давление на россию при поддержке Европы7 сентября, 14:53 • 14060 просмотра
Убил собственную 82-летнюю бабушку: в Кривом Роге вынесли приговор 16-летнему парню16:35 • 9672 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 101221 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 84606 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 79919 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 58872 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 80677 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Эмманюэль Макрон
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Кременчуг
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 15085 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 20927 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 53438 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 108964 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 50452 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фейковые новости
9К720 Искандер
Нью-Йорк Таймс
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

Из-за обстрела критической инфраструктуры обесточены 20 населенных пунктов на Черниговщине

Киев • УНН

 • 308 просмотра

В результате обстрела Семеновки на Черниговщине 7 сентября 20 населенных пунктов остались без электроснабжения. Водоснабжение и больница работают от генераторов.

Из-за обстрела критической инфраструктуры обесточены 20 населенных пунктов на Черниговщине

Вечером 7 сентября в результате обстрела критической инфраструктуры Семеновки Черниговской области без электроснабжения остались 20 населенных пунктов общины. Об этом пишет УНН со ссылкой на начальника Новгород-Северской районной военной администрации Александра Селиверстова.

Подробности

По информации главы общины, враг повредил объект критической инфраструктуры, из-за чего сейчас часть населенных пунктов осталась без света. Но критическая инфраструктура общины работает в штатном режиме.

КП "Ревна" осуществляет питание объектов водоснабжения и водоотведения (очистные сооружения) от генераторов; КНП "Семеновская городская больница" осуществляется от генератора, всем необходимым обеспечена

- отметил Селиверстов.

В общине развернуто 6 пунктов несокрушимости: четыре в городе Семеновка и два в сельских населенных пунктах.

Напомним

В Черниговской области российские войска нанесли ракетный удар по сотрудникам гуманитарной миссии, которые выполняли работы по разминированию территории. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.

Оккупанты ударили беспилотниками по гражданским в Черниговской области: одна женщина погибла, еще одна - ранена06.09.25, 15:27 • 3736 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Черниговская область