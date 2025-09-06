$41.350.00
Эксклюзив
10:49 • 4106 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 15846 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 23904 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 34850 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 43579 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 31295 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 40187 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 44159 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 36948 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 70186 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
Оккупанты ударили беспилотниками по гражданским в Черниговской области: одна женщина погибла, еще одна - ранена

Киев • УНН

 • 28 просмотра

6 сентября россияне атаковали Семеновку и Городню Черниговской области. 70-летняя женщина погибла, 46-летняя получила ранения.

Оккупанты ударили беспилотниками по гражданским в Черниговской области: одна женщина погибла, еще одна - ранена

В Черниговской области в результате российских атак одна женщина погибла, а другая получила ранения, полиция документирует последствия, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Сегодня, 6 сентября, россияне атаковали беспилотниками Семеновку и Городню Черниговской области.

В результате вражеских ударов 70-летняя женщина из Семеновки погибла, а 46-летняя жительница Городни получила ранения.

Полицейские фиксируют последствия атак и собирают доказательства очередных военных преступлений оккупантов.

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Военные преступления).

Силы ПВО обезвредили 121 из 157 дронов, которыми россияне атаковали Украину с вечера05.09.25, 09:39 • 3382 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Национальная полиция Украины
Черниговская область
Украина