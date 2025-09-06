Оккупанты ударили беспилотниками по гражданским в Черниговской области: одна женщина погибла, еще одна - ранена
Киев • УНН
6 сентября россияне атаковали Семеновку и Городню Черниговской области. 70-летняя женщина погибла, 46-летняя получила ранения.
В Черниговской области в результате российских атак одна женщина погибла, а другая получила ранения, полиция документирует последствия, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
Сегодня, 6 сентября, россияне атаковали беспилотниками Семеновку и Городню Черниговской области.
В результате вражеских ударов 70-летняя женщина из Семеновки погибла, а 46-летняя жительница Городни получила ранения.
Полицейские фиксируют последствия атак и собирают доказательства очередных военных преступлений оккупантов.
По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Военные преступления).
