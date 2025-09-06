$41.350.00
Ексклюзив
12:37 • 796 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
10:49 • 6052 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 17090 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 24584 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 35465 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 44400 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 31497 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 40373 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 44280 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 37004 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Окупанти вдарили безпілотниками по цивільним на Чернігівщині: одна жінка загинула, ще одна - поранена

Київ • УНН

 • 346 перегляди

6 вересня росіяни атакували Семенівку та Городню Чернігівської області. 70-річна жінка загинула, 46-річна отримала поранення.

Окупанти вдарили безпілотниками по цивільним на Чернігівщині: одна жінка загинула, ще одна - поранена

На Чернігівщині внаслідок російських атак одна жінка загинула, а інша зазнала поранень, поліція документує наслідки, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Деталі

Сьогодні, 6 вересня, росіяни атакували безпілотниками Семенівку та Городню Чернігівської області.

Внаслідок ворожих ударів 70-річна жінка з Семенівки загинула, а 46-річна мешканка Городні зазнала поранень.

Поліцейські фіксують наслідки атак та збирають докази чергових воєнних злочинів окупантів.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).

Сили ППО знешкодили 121 із 157 дронів, якими росіяни атакували Україну з вечора05.09.25, 09:39 • 3390 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Національна поліція України
Чернігівська область
Україна