Окупанти вдарили безпілотниками по цивільним на Чернігівщині: одна жінка загинула, ще одна - поранена
Київ • УНН
6 вересня росіяни атакували Семенівку та Городню Чернігівської області. 70-річна жінка загинула, 46-річна отримала поранення.
На Чернігівщині внаслідок російських атак одна жінка загинула, а інша зазнала поранень, поліція документує наслідки, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.
Деталі
Сьогодні, 6 вересня, росіяни атакували безпілотниками Семенівку та Городню Чернігівської області.
Внаслідок ворожих ударів 70-річна жінка з Семенівки загинула, а 46-річна мешканка Городні зазнала поранень.
Поліцейські фіксують наслідки атак та збирають докази чергових воєнних злочинів окупантів.
За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).
