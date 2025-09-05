$41.350.02
48.130.07
ukenru
06:13 • 6440 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 20799 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 40734 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 34378 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 37224 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 38951 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 29937 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 24364 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 54035 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 42435 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
Сили ППО знешкодили 121 із 157 дронів, якими росіяни атакували Україну з вечора

Київ • УНН

 • 830 перегляди

російські війська атакували Україну 7 ракетами та 157 безпілотниками. ППО знешкодила 121 дрон.

Сили ППО знешкодили 121 із 157 дронів, якими росіяни атакували Україну з вечора

російські війська атакували вночі Україну 7 ракетами та 157 безпілотниками. ППО знешкодила 121 дрон. Зафіксували влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях. Про це повідомляють у Повітряні сили, пише УНН.

У ніч на 5 вересня (із 18.00 4 вересня) противник атакував 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ Криму, а також 6-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. – рф. та керованою авіаційною ракетою Х-59 із Воронезької обл. – рф

- йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях.

За добу росіяни попрощалися з 810 солдатами та 50 артсистемами - Генштаб05.09.25, 07:52 • 2584 перегляди

Ольга Розгон

Війна в Україні
Державний кордон України
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Збройні сили України
Шахед-136
Х-59
С-300
Крим
Україна