За добу росіяни попрощалися з 810 солдатами та 50 артсистемами - Генштаб
Київ • УНН
4 вересня російські війська втратили 810 солдатів та 50 артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.25 становлять 1086220 осіб.
За добу 4 вересня російські війська втратили на війні з Україною 810 солдатів та 50 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1086220 (+810) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11159 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 23243 (+2)
- артилерійських систем ‒ 32435 (+50)
- РСЗВ ‒ 1480 (+1)
- засоби ППО ‒ 1216 (+1)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 56267 (+222)
- крилаті ракети ‒ 3686 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 60831 (+139)
- спеціальна техніка ‒ 3956 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Президент України вважає дипломатію швидшим шляхом до миру, ніж війна. Україна не зможе повністю відновити території зброєю, тому дипломатичний шлях зменшить втрати.
"Працюємо, щоб необхідного забезпечення на осінь для нашої армії було достатньо" - Зеленський31.08.25, 21:18 • 4271 перегляд