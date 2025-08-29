Дипломатія є більш швидким шляхом до миру, ніж війна - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що дипломатія є більш швидким шляхом до миру, ніж шлях війни. Про це глава держави заявив під час брифінгу, повідомляє УНН.

росія, станом на сьогодні, не зможе нас окупувати. Ми розуміємо, що Україна зброєю повністю відновити свої території не зможе. Не вистачає сил їм, не вистачає сил нам. Тому коли ми говоримо, в що вірить суспільство і люди, то я вважаю, що на сьогодні дипломатичний шлях - це менше вбивств, менше втрат і більш швидкий шлях, ніж шлях війною