Ексклюзив
14:32 • 12335 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
12:28 • 49131 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Ексклюзив
12:17 • 50215 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 35039 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 50481 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 39730 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 68418 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 69428 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 66193 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 161181 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
Дипломатія є більш швидким шляхом до миру, ніж війна - Зеленський

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Президент вважає дипломатію швидшим шляхом до миру, ніж війна. Україна не зможе повністю відновити території зброєю, тому дипломатичний шлях зменшить втрати.

Дипломатія є більш швидким шляхом до миру, ніж війна - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що дипломатія є більш швидким шляхом до миру, ніж шлях війни. Про це глава держави заявив під час брифінгу, повідомляє УНН.

Деталі

росія, станом на сьогодні, не зможе нас окупувати. Ми розуміємо, що Україна зброєю повністю відновити свої території не зможе. Не вистачає сил їм, не вистачає сил нам. Тому коли ми говоримо, в що вірить суспільство і люди, то я вважаю, що на сьогодні дипломатичний шлях - це менше вбивств, менше втрат і більш швидкий шлях, ніж шлях війною

- наголосив Президент.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна нагадає Дональду Трампу про дедлайн, який той дав росії. Два тижні, згадані Трампом, минають у понеділок.

Також Зеленський заявив, що війна між росією та Україною все одно закінчиться і російський диктатор володимир путін від цього нікуди не дінеться.

Павло Зінченко

Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна