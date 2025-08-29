Дипломатія є більш швидким шляхом до миру, ніж війна - Зеленський
Київ • УНН
Президент вважає дипломатію швидшим шляхом до миру, ніж війна. Україна не зможе повністю відновити території зброєю, тому дипломатичний шлях зменшить втрати.
Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що дипломатія є більш швидким шляхом до миру, ніж шлях війни. Про це глава держави заявив під час брифінгу, повідомляє УНН.
Деталі
росія, станом на сьогодні, не зможе нас окупувати. Ми розуміємо, що Україна зброєю повністю відновити свої території не зможе. Не вистачає сил їм, не вистачає сил нам. Тому коли ми говоримо, в що вірить суспільство і люди, то я вважаю, що на сьогодні дипломатичний шлях - це менше вбивств, менше втрат і більш швидкий шлях, ніж шлях війною
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна нагадає Дональду Трампу про дедлайн, який той дав росії. Два тижні, згадані Трампом, минають у понеділок.
Також Зеленський заявив, що війна між росією та Україною все одно закінчиться і російський диктатор володимир путін від цього нікуди не дінеться.