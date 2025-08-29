Війна все одно закінчиться і путін нікуди від цього не дінеться - Президент України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна між росією та Україною все одно закінчиться і російський диктатор володимир путін від цього нікуди не дінеться. Про це Зеленський заявив під час брифінгу, передає УНН.

Війна все одно закінчиться. Він (путін - ред.) нікуди не дінеться. Можна ще знаходити причини - немає денацифікації, нелегітимність влади тощо. Але все одно ці причини ні про що. Ніхто їх не підтримує. Немає загальносвітової підтримки. Вони агресори. Вони винні в цій війні, і винна сторона повинна закінчувати цю війну