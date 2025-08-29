Президент назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський озвучив три ключові блоки гарантій безпеки для України, серед яких фінансування та збереження армії, співпраця з країнами НАТО та санкції проти рф. Про це Зеленський сказав під час брифінгу, передає УНН.

"Щодо гарантій безпеки. Чому організовуємо, наприклад, на наступному тижні європейський трек, тому що нам треба, щоб архітектура вже взагалі була зрозуміла всім. Потім ми хочемо підключитися до президента Трампа впродовж однієї зустрічі наступного тижня і сказати, як ми це бачимо", - зазначив Президент.

"Усіх деталей не скажу. Вважаю, що блоки важливі для України: перший блок - це те, що всім зрозуміло, наша армія. На мій погляд, цей блок складається від фінансування тієї кількості особового складу, який сьогодні є. Спроможність фінансування армії саме в тій кількості, яка сьогодні боронить наші кордони", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що підтримка армії включає фінансування вітчизняного виробництва: дрони, технології; європейське виробництво - ППО, артилерія; американську зброю.

"Друга частина - ми завжди з вами хотіли в НАТО. Поки що не дають. Якщо не НАТО, а нам кажуть по силі, як НАТО, але не НАТО, тобто значить у другому треці ми повинні зрозуміти, на що готові партнери. Тому що це і є альянс. Цю частину я хочу обговорювати з партнерами на наступному тижні, але вже без наших військових, бо були консультації Генштабів, були консультації головкомів, і на мій погляд, нам треба включатися лідерам, щоб досягти домовленостей, а вже потім переходити на військових", - додав Зеленський.

За його словами, третій блок - санкції, адже це гарантії безпеки.

Президент Володимир Зеленський обговорив з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом гарантії безпеки для України. Ведеться робота над кожним кожного конкретним компонентом. Наступного тижня вся конфігурація буде на папері. Ердоган долучає до процесу свого міністра оборони, щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки.