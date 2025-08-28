$41.320.08
Ексклюзив
13:53 • 4052 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 12624 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 9368 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 24592 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 69370 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 97960 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 92308 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 112069 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 81236 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 81345 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
Зеленський про гарантії безпеки: наступного тижня все буде на папері, а Туреччина долучається до процесу

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Президент Зеленський обговорив з Ердоганом гарантії безпеки для України. Наступного тижня вся конфігурація буде на папері, Туреччина долучається до процесу.

Зеленський про гарантії безпеки: наступного тижня все буде на папері, а Туреччина долучається до процесу

Президент Володимир Зеленський обговорив з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом гарантії безпеки для України. Ведеться робота над кожним кожного конкретним компонентом. Наступного тижня вся конфігурація буде на папері. Ердоган долучає до процесу свого міністра оборони, щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, передає УНН.

Говорив із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Дякую за таку підтримку України, наших людей, за постійну готовність і прагнення допомогти в досягненні реального миру. Дуже цінуємо всю допомогу з боку Туреччини. Обмінялися думками щодо актуальної ситуації та обговорили наступні дипломатичні кроки. Україна готова говорити у форматі лідерів, бо це єдиний дієвий формат

- написав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що саме росія ухиляється від зустрічі у форматі лідерів та продовжує війну.

Багато говорили про гарантії безпеки. Зараз над напрацюванням кожного конкретного компонента працюють радники з питань національної безпеки, наступного тижня вся конфігурація буде на папері. Президент Ердоган повідомив, що долучає до процесу свого міністра оборони, щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема і в Чорному морі. Дякую

- повідомив Зеленський.

Єрмак і Умєров у п'ятницю говоритимуть із командою Трампа про гарантії безпеки27.08.25, 21:38

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, під час якої обговорив мирний процес між Україною та рф, наголосивши, що Анкара готова зробити "все можливе" для сприяння контактам на високому рівні, і запевнив, що Туреччина "продовжуватиме робити внесок у безпеку України після встановлення миру".

Безпекові гарантії повинні мати юридичний характер - Сибіга26.08.25, 17:24

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна