Зеленський про гарантії безпеки: наступного тижня все буде на папері, а Туреччина долучається до процесу

Президент Володимир Зеленський обговорив з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом гарантії безпеки для України. Ведеться робота над кожним кожного конкретним компонентом. Наступного тижня вся конфігурація буде на папері. Ердоган долучає до процесу свого міністра оборони, щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, передає УНН.

Говорив із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Дякую за таку підтримку України, наших людей, за постійну готовність і прагнення допомогти в досягненні реального миру. Дуже цінуємо всю допомогу з боку Туреччини. Обмінялися думками щодо актуальної ситуації та обговорили наступні дипломатичні кроки. Україна готова говорити у форматі лідерів, бо це єдиний дієвий формат - написав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що саме росія ухиляється від зустрічі у форматі лідерів та продовжує війну.

Багато говорили про гарантії безпеки. Зараз над напрацюванням кожного конкретного компонента працюють радники з питань національної безпеки, наступного тижня вся конфігурація буде на папері. Президент Ердоган повідомив, що долучає до процесу свого міністра оборони, щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема і в Чорному морі. Дякую - повідомив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, під час якої обговорив мирний процес між Україною та рф, наголосивши, що Анкара готова зробити "все можливе" для сприяння контактам на високому рівні, і запевнив, що Туреччина "продовжуватиме робити внесок у безпеку України після встановлення миру".

