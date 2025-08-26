$41.430.15
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
12:42 • 17500 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
10:16 • 46500 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 25941 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32 • 45070 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 25476 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 106823 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 54000 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 53025 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 176624 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Безпекові гарантії повинні мати юридичний характер - Сибіга

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що безпекові гарантії для України повинні мати юридично зобов'язуючий характер. Він наголосив на важливості прискорення мирного процесу та зміцнення оборонних спроможностей України.

Безпекові гарантії повинні мати юридичний характер - Сибіга

Безпекові гарантії для України повинні мати юридично зобов'язуючи характер. Це принципова позиція Києва. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції в Одесі з міністрами країн Бенілюкс, передає УНН.

Деталі

Ми зараз перебуваємо в моменті, коли спільними зусиллями ми можемо пришвидшити мирний процес. Для цього нам потрібна єдність, для цього нам потрібно й надалі підвищувати ціну для російського агресора подальшої агресії. Третій компонент, це підтримка України, зміцнення України, зміцнення наших оборонних спроможностей, зміцнення нашої армії

- сказав Сибіга.

Присутність контингенту для України важлива, але рано про це говорити - Зеленський24.08.25, 18:15 • 4078 переглядiв

Якщо ще більше конкретно, то нам дуже важливо досягати швидких результатів на шляху до підготовки безпекових гарантій. Це не простий процес, він має декілька вимірів. Передусім військовий компонент, політико-дипломатичний, юридичний. Після зустрічей у Вашингтоні створені відповідні переговорні команди. Якщо говорити про військовий елемент, який найбільш важливий та фундаментальний, то на рівні радників з питань національної безпеки цей процес розпочався. Вже відбулося вже декілька зустрічей з напрацювання конкретики щодо майбутніх безпекових гарантій

- розповів Сибіга.

Міністр наголосив, що важливо, щоб безпекові гарантії мали юридично зобов'язуючи характер.

Важливо, щоб безпекові гарантії про, які ми з вами розмовляємо мали юридично зобов'язуючи характер. Це принципово. Для нас це те, що буде фактично тим внеском у майбутню, стабільну архітектуру безпеки й не лише в Європі, тому що безпека і Європи й Індо-Тихоокеанського регіону взаємопов'язані. Й звичайно це підтримка вже зараз України в наших термінових потребах. Це й макрофінансова стабільність. Я проінформував своїх колег про дефіцит коштів, яких ми потребуємо до кінця року

 - повідомив Сибіга.

Сибіга пояснив Рубіо та європейським міністрам позицію України щодо гарантій безпеки26.08.25, 04:58 • 3514 переглядiв

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Андрій Сибіга
Збройні сили України
Вашингтон
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна
Одеса
Київ