Безпекові гарантії повинні мати юридичний характер - Сибіга
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що безпекові гарантії для України повинні мати юридично зобов'язуючий характер. Він наголосив на важливості прискорення мирного процесу та зміцнення оборонних спроможностей України.
Деталі
Ми зараз перебуваємо в моменті, коли спільними зусиллями ми можемо пришвидшити мирний процес. Для цього нам потрібна єдність, для цього нам потрібно й надалі підвищувати ціну для російського агресора подальшої агресії. Третій компонент, це підтримка України, зміцнення України, зміцнення наших оборонних спроможностей, зміцнення нашої армії
Якщо ще більше конкретно, то нам дуже важливо досягати швидких результатів на шляху до підготовки безпекових гарантій. Це не простий процес, він має декілька вимірів. Передусім військовий компонент, політико-дипломатичний, юридичний. Після зустрічей у Вашингтоні створені відповідні переговорні команди. Якщо говорити про військовий елемент, який найбільш важливий та фундаментальний, то на рівні радників з питань національної безпеки цей процес розпочався. Вже відбулося вже декілька зустрічей з напрацювання конкретики щодо майбутніх безпекових гарантій
Міністр наголосив, що важливо, щоб безпекові гарантії мали юридично зобов'язуючи характер.
Важливо, щоб безпекові гарантії про, які ми з вами розмовляємо мали юридично зобов'язуючи характер. Це принципово. Для нас це те, що буде фактично тим внеском у майбутню, стабільну архітектуру безпеки й не лише в Європі, тому що безпека і Європи й Індо-Тихоокеанського регіону взаємопов'язані. Й звичайно це підтримка вже зараз України в наших термінових потребах. Це й макрофінансова стабільність. Я проінформував своїх колег про дефіцит коштів, яких ми потребуємо до кінця року
