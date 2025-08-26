Гарантии безопасности должны носить юридический характер - Сибига

Гарантии безопасности для Украины должны носить юридически обязывающий характер. Это принципиальная позиция Киева. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции в Одессе с министрами стран Бенилюкс, передает УНН.

Мы сейчас находимся в моменте, когда совместными усилиями мы можем ускорить мирный процесс. Для этого нам нужно единство, для этого нам нужно и в дальнейшем повышать цену для российского агрессора дальнейшей агрессии. Третий компонент, это поддержка Украины, укрепление Украины, укрепление наших оборонных способностей, укрепление нашей армии

Если еще более конкретно, то нам очень важно достигать быстрых результатов на пути к подготовке гарантий безопасности. Это не простой процесс, он имеет несколько измерений. Прежде всего военный компонент, политико-дипломатический, юридический. После встреч в Вашингтоне созданы соответствующие переговорные команды. Если говорить о военном элементе, который наиболее важен и фундаментален, то на уровне советников по вопросам национальной безопасности этот процесс начался. Уже состоялось несколько встреч по наработке конкретики относительно будущих гарантий безопасности

Министр подчеркнул, что важно, чтобы гарантии безопасности имели юридически обязывающий характер.

Важно, чтобы гарантии безопасности, о которых мы с вами говорим, имели юридически обязывающий характер. Это принципиально. Для нас это то, что будет фактически тем вкладом в будущую, стабильную архитектуру безопасности и не только в Европе, потому что безопасность и Европы и Индо-Тихоокеанского региона взаимосвязаны. И конечно это поддержка уже сейчас Украины в наших срочных потребностях. Это и макрофинансовая стабильность. Я проинформировал своих коллег о дефиците средств, в которых мы нуждаемся до конца года