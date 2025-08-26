Сибига объяснил Рубио и европейским министрам позицию Украины по гарантиям безопасности
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с госсекретарем США и европейскими коллегами позицию Украины по гарантиям безопасности. Украина готова к встречам на уровне лидеров для прекращения войны и усиления санкций против России.
Министр иностранных дел Андрей Сибига во время телефонного разговора с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио и европейскими коллегами объяснил позицию Украины относительно гарантий безопасности и дальнейших шагов на пути к миру. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу главы украинского дипломатического ведомства в социальной сети Х.
Детали
По словам Андрея Сибиги, разговор основывался на предыдущих контактах лидеров стран, недавнем визите президента Владимира Зеленского в Вашингтон и работе советников по национальной безопасности.
Я повторил позицию Украины о том, что гарантии безопасности должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными. Они должны быть многомерными, включая военный, дипломатический, правовой и другие уровни
Глава украинского МИД подчеркнул, что все лидеры разделяют убеждение, что украинская армия является фундаментальным уровнем любых таких гарантий, поэтому ее максимальное укрепление является нашим главным приоритетом. Сибига также подтвердил, что Украина готова сделать следующие шаги к миру.
Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любом формате и географическом регионе. Мы готовы положить конец убийствам и дать дипломатии шанс. Москва должна знать, что она не может вечно медлить. Если Россия будет продолжать отвергать содержательные, конструктивные шаги к миру, она должна столкнуться с последствиями: серьезным усилением санкций и усилением возможностей Украины
"Украина остается приверженной своей роли как участника трансатлантической безопасности и надежного союзника", - резюмировал он.
Напомним
Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с европейскими министрами и Украиной дипломатические усилия для урегулирования российско-украинской войны. Стороны договорились координировать усилия для переговорного урегулирования. В телефонном разговоре приняли участие главы МИД Финляндии Элина Валтонен, Франции Жан-Ноэль Барро, Германии Йохан Вадефуль, Италии Антонио Таяни, Польши Радослав Сикорский, Великобритании Дэвид Ламми, Украины Андрей Сибига и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.
