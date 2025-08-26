$41.280.07
Эксклюзив
25 августа, 15:56
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
24 августа, 13:49
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
24 августа, 10:46
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге
Эксклюзив
24 августа, 09:24
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Сибига объяснил Рубио и европейским министрам позицию Украины по гарантиям безопасности

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с госсекретарем США и европейскими коллегами позицию Украины по гарантиям безопасности. Украина готова к встречам на уровне лидеров для прекращения войны и усиления санкций против России.

Сибига объяснил Рубио и европейским министрам позицию Украины по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел Андрей Сибига во время телефонного разговора с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио и европейскими коллегами объяснил позицию Украины относительно гарантий безопасности и дальнейших шагов на пути к миру. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу главы украинского дипломатического ведомства в социальной сети Х.

Детали

По словам Андрея Сибиги, разговор основывался на предыдущих контактах лидеров стран, недавнем визите президента Владимира Зеленского в Вашингтон и работе советников по национальной безопасности. 

Я повторил позицию Украины о том, что гарантии безопасности должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными. Они должны быть многомерными, включая военный, дипломатический, правовой и другие уровни

- говорится в сообщении.

Глава украинского МИД подчеркнул, что все лидеры разделяют убеждение, что украинская армия является фундаментальным уровнем любых таких гарантий, поэтому ее максимальное укрепление является нашим главным приоритетом. Сибига также подтвердил, что Украина готова сделать следующие шаги к миру.

Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любом формате и географическом регионе. Мы готовы положить конец убийствам и дать дипломатии шанс. Москва должна знать, что она не может вечно медлить. Если Россия будет продолжать отвергать содержательные, конструктивные шаги к миру, она должна столкнуться с последствиями: серьезным усилением санкций и усилением возможностей Украины

- отметил Сибига, поблагодарив союзников за их поддержку и единство.

"Украина остается приверженной своей роли как участника трансатлантической безопасности и надежного союзника", - резюмировал он.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с европейскими министрами и Украиной дипломатические усилия для урегулирования российско-украинской войны. Стороны договорились координировать усилия для переговорного урегулирования. В телефонном разговоре приняли участие главы МИД Финляндии Элина Валтонен, Франции Жан-Ноэль Барро, Германии Йохан Вадефуль, Италии Антонио Таяни, Польши Радослав Сикорский, Великобритании Дэвид Ламми, Украины Андрей Сибига и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.

Вита Зеленецкая

