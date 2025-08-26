$41.280.07
Сибіга пояснив Рубіо та європейським міністрам позицію України щодо гарантій безпеки

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з держсекретарем США та європейськими колегами позицію України щодо безпекових гарантій. Україна готова до зустрічей на рівні лідерів для припинення війни та посилення санкцій проти Росії.

Сибіга пояснив Рубіо та європейським міністрам позицію України щодо гарантій безпеки

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час телефонної розмови з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо та європейськими колегами пояснив позицію України щодо безпекових гарантій та подальших кроків на шляху до миру. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку очільника українського дипломатичного відомства у соціальній мережі Х.

Деталі

За словами Андрія Сибіги, розмова базувалася на попередніх контактах лідерів країн, нещодавньому візиті президента Володимира Зеленського до Вашингтона та роботі радників з національної безпеки. 

Я повторив позицію України про те, що гарантії безпеки повинні бути конкретними, юридично обов'язковими та ефективними. Вони повинні бути багатовимірними, включаючи військовий, дипломатичний, правовий та інші рівні

- йдеться у дописі.

Очільник українського МЗС наголосив, що всі лідери поділяють переконання, що українська армія є фундаментальним рівнем будь-яких таких гарантій, тому її максимальне зміцнення є нашим головним пріоритетом. Сибіга також підтвердив, що Україна готова зробити наступні кроки до миру.

Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-якому форматі та географічному регіоні. Ми готові покласти край убивствам і дати дипломатії шанс. Москва повинна знати, що вона не може вічно зволікати. Якщо Росія продовжуватиме відкидати змістовні, конструктивні кроки до миру, вона має зіткнутися з наслідками: серйозним посиленням санкцій та посиленням можливостей України

- зазначив Сибіга, подякувавши союзникам за їхню підтримку та єдність.

"Україна залишається відданою своїй ролі як учасника трансатлантичної безпеки та надійного союзника", - резюмував він.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо обговорив з європейськими міністрами та Україною дипломатичні зусилля для врегулювання російсько-української війни. Сторони домовилися координувати зусилля для переговорного врегулювання. У телефонній розмові взяли участь глави МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, Франції Жан-Ноель Барро, Німеччини Йоган Вадефуль, Італії Антоніо Таяні, Польщі Радослав Сікорськи, Великої Британії Девід Ламмі, України Андрій Сибіга і Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас.

Віта Зеленецька

Політика
X Corp.
Девід Леммі
Андрій Сибіга
Марко Рубіо
Кая Каллас
Радослав Сікорський
Міністерство закордонних справ України
Європейська комісія
Антоніо Таяні
Вашингтон
Європейський Союз
Фінляндія
Франція
Велика Британія
Італія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща