Віцепрезидент США прогнозує мирне врегулювання в Україні протягом півроку
Київ • УНН
Віцепрезидент США Джей Ді Венс очікує досягнення миру в Україні протягом шести місяців. Раніше Венс заявляв, що Росія відмовилася від спроб створити маріонетковий уряд у Києві.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив сподівання, що мирне врегулювання війни в Україні може бути досягнуто не пізніше ніж через шість місяців. Про це він заявив в програмі "Зустріч з пресою" на каналі NBC, передає УНН.
Сподіваємося, мир в Україні буде досягнуто не пізніше, ніж через півроку
Раніше УНН писав, що за словами Венса росія визнала неможливість встановлення маріонеткового режиму в Україні. Хоча це було головною вимогою рф на початку війни.
