Віцепрезидент США прогнозує мирне врегулювання в Україні протягом півроку

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Віцепрезидент США Джей Ді Венс очікує досягнення миру в Україні протягом шести місяців. Раніше Венс заявляв, що Росія відмовилася від спроб створити маріонетковий уряд у Києві.

Віцепрезидент США прогнозує мирне врегулювання в Україні протягом півроку

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив сподівання, що мирне врегулювання війни в Україні може бути досягнуто не пізніше ніж через шість місяців. Про це він заявив в програмі "Зустріч з пресою" на каналі NBC, передає УНН.

Сподіваємося, мир в Україні буде досягнуто не пізніше, ніж через півроку

– сказав посадовець.

Раніше УНН писав, що за словами Венса росія визнала неможливість встановлення маріонеткового режиму в Україні. Хоча це було головною вимогою рф на початку війни.

Венс: у США ще "є багато карт у грі", щоб чинити тиск на росію24.08.25, 19:12 • 1774 перегляди

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Джей Ді Венс
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ