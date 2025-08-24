Венс: росія відмовилася від спроби створити маріонетковий уряд у Києві
Київ • УНН
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія визнала неможливість встановлення маріонеткового режиму в Україні. Це було головною вимогою РФ на початку війни.
Ну, я не казав, що вони поступилися в усьому, але те, що вони поступилися, це визнання того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві. Це, звичайно, було головною вимогою на початку
Раніше УНН писав, що віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що європейським країнам доведеться взяти на себе основну частину витрат на гарантії безпеки України. Дональд Трамп прагне мирної угоди та перекладання більшої відповідальності за витрати на європейських союзників.