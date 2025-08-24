Венс: росія відмовилася від спроби створити маріонетковий уряд у Києві

росія визнала, що не зможе встановити маріонетковий режим в Україні, хоча це і було головною вимогою на початку війни, заявив NBC віцепрезидент США Джей Ді Венс, передає УНН.

Ну, я не казав, що вони поступилися в усьому, але те, що вони поступилися, це визнання того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві. Це, звичайно, було головною вимогою на початку