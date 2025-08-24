$41.220.00
10:46 • 8848 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
09:24 • 20317 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 19393 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 24885 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 62221 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 57644 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 31698 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 55250 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 34925 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 39174 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Вэнс: Россия отказалась от попытки создать марионеточное правительство в Киеве

Киев • УНН

 • 1196 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия признала невозможность установления марионеточного режима в Украине. Это было главным требованием РФ в начале войны.

Россия признала, что не сможет установить марионеточный режим в Украине, хотя это и было главным требованием в начале войны, заявил NBC вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает УНН.

Ну, я не говорил, что они уступили во всем, но то, что они уступили, это признание того, что Украина будет иметь территориальную целостность после войны. Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве. Это, конечно, было главным требованием в начале

- сказал Вэнс.

Ранее УНН писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейским странам придется взять на себя основную часть расходов на гарантии безопасности Украины. Дональд Трамп стремится к мирному соглашению и перекладыванию большей ответственности за расходы на европейских союзников.

Алена Уткина

Политика
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Балтийское море
Европа
Соединённые Штаты
Украина
Киев