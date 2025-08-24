Вэнс: Россия отказалась от попытки создать марионеточное правительство в Киеве
Киев • УНН
Россия признала, что не сможет установить марионеточный режим в Украине, хотя это и было главным требованием в начале войны, заявил NBC вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает УНН.
Ну, я не говорил, что они уступили во всем, но то, что они уступили, это признание того, что Украина будет иметь территориальную целостность после войны. Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве. Это, конечно, было главным требованием в начале
Ранее УНН писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейским странам придется взять на себя основную часть расходов на гарантии безопасности Украины. Дональд Трамп стремится к мирному соглашению и перекладыванию большей ответственности за расходы на европейских союзников.