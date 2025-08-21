Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
Київ • УНН
Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що європейським країнам доведеться взяти на себе основну частину витрат на гарантії безпеки України. Дональд Трамп прагне мирної угоди та перекладання більшої відповідальності за витрати на європейських союзників.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив у середу, що європейським країнам доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України, пише УНН з посиланням на Reuters.
Я не думаю, що ми повинні нести тут тягар... Президент, безумовно, очікує, що Європа відіграватиме тут провідну роль. Незалежно від того, яку форму це прийме, європейцям доведеться взяти на себе левову частку тягаря. Це їхній континент, це їхня безпека, і президент чітко заявив - їм доведеться тут зробити крок вперед
Венс сказав, що росія хоче частину української території, "більшість якої вони окупували, але частину - ні".
Президент США Дональд Трамп хоче укласти мирну угоду, щоб покласти край 3,5-річній війні росії в Україні.
Одним із пріоритетів України є гарантії безпеки від російської агресії. Трамп заявив, що не розміщуватиме там американські війська, але може запропонувати повітряну підтримку США.
Європейські країни сформували "коаліцію охочих", яка надасть сили для гарантування безпеки України.
На тлі того, як Трамп ставиться до мільярдів доларів військової допомоги США Україні, Білий дім заявив, що Вашингтон не продовжуватиме "виписувати незаповнені чеки" для фінансування оборони України, зазначає видання. Трамп хоче перекласти більше відповідальності за витрати на європейських союзників.