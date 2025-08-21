$41.360.10
48.320.15
ukenru
06:16 • 938 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 5108 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 37376 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 111143 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 55989 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 95933 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 263858 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 84625 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 78187 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 70940 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України

Київ • УНН

 • 5094 перегляди

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що європейським країнам доведеться взяти на себе основну частину витрат на гарантії безпеки України. Дональд Трамп прагне мирної угоди та перекладання більшої відповідальності за витрати на європейських союзників.

Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив у середу, що європейським країнам доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України, пише УНН з посиланням на Reuters.

Я не думаю, що ми повинні нести тут тягар... Президент, безумовно, очікує, що Європа відіграватиме тут провідну роль. Незалежно від того, яку форму це прийме, європейцям доведеться взяти на себе левову частку тягаря. Це їхній континент, це їхня безпека, і президент чітко заявив - їм доведеться тут зробити крок вперед

- сказав Венс у програмі The Ingraham Angle на Fox News.

Венс сказав, що росія хоче частину української території, "більшість якої вони окупували, але частину - ні".

Зеленський після переговорів у Білому домі: питання територій ми залишимо між мною і путіним19.08.25, 02:31 • 5389 переглядiв

Доповнення

Президент США Дональд Трамп хоче укласти мирну угоду, щоб покласти край 3,5-річній війні росії в Україні.

Одним із пріоритетів України є гарантії безпеки від російської агресії. Трамп заявив, що не розміщуватиме там американські війська, але може запропонувати повітряну підтримку США.

У Трампа не виключають повітряної підтримки США в Україні як гарантії безпеки 19.08.25, 21:45 • 5664 перегляди

Європейські країни сформували "коаліцію охочих", яка надасть сили для гарантування безпеки України.

На тлі того, як Трамп ставиться до мільярдів доларів військової допомоги США Україні, Білий дім заявив, що Вашингтон не продовжуватиме "виписувати незаповнені чеки" для фінансування оборони України, зазначає видання. Трамп хоче перекласти більше відповідальності за витрати на європейських союзників.

Юлія Шрамко

