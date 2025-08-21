$41.360.10
172 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя «львиную долю» расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя «львиную долю» расходов по гарантиям безопасности для Украины

Киев • УНН

 170 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейским странам придется взять на себя основную часть расходов на гарантии безопасности Украины. Дональд Трамп стремится к мирному соглашению и перекладыванию большей ответственности за расходы на европейских союзников.

Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя «львиную долю» расходов по гарантиям безопасности для Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в среду, что европейским странам придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

"Я не думаю, что мы должны нести здесь бремя... Президент, безусловно, ожидает, что Европа будет играть здесь ведущую роль. Независимо от того, какую форму это примет, европейцам придется взять на себя львиную долю бремени. Это их континент, это их безопасность, и президент четко заявил - им придется здесь сделать шаг вперед

- сказал Вэнс в программе The Ingraham Angle на Fox News.

Вэнс сказал, что Россия хочет часть украинской территории, "большую часть которой они оккупировали, но часть - нет".

Зеленский после переговоров в Белом доме: вопрос территорий мы оставим между мной и путиным19.08.25, 02:31 • 5382 просмотра

Дополнение

Президент США Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение, чтобы положить конец 3,5-летней войне России в Украине.

Одним из приоритетов Украины являются гарантии безопасности от российской агрессии. Трамп заявил, что не будет размещать там американские войска, но может предложить воздушную поддержку США.

Трамп не исключает воздушной поддержки США в Украине как гарантии безопасности19.08.25, 21:45 • 5652 просмотра

Европейские страны сформировали "коалицию желающих", которая предоставит силы для обеспечения безопасности Украины.

На фоне того, как Трамп относится к миллиардам долларов военной помощи США Украине, Белый дом заявил, что Вашингтон не будет продолжать "выписывать незаполненные чеки" для финансирования обороны Украины, отмечает издание. Трамп хочет переложить больше ответственности за расходы на европейских союзников.

Юлия Шрамко

