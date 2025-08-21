Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя «львиную долю» расходов по гарантиям безопасности для Украины
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейским странам придется взять на себя основную часть расходов на гарантии безопасности Украины. Дональд Трамп стремится к мирному соглашению и перекладыванию большей ответственности за расходы на европейских союзников.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в среду, что европейским странам придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
"Я не думаю, что мы должны нести здесь бремя... Президент, безусловно, ожидает, что Европа будет играть здесь ведущую роль. Независимо от того, какую форму это примет, европейцам придется взять на себя львиную долю бремени. Это их континент, это их безопасность, и президент четко заявил - им придется здесь сделать шаг вперед
Вэнс сказал, что Россия хочет часть украинской территории, "большую часть которой они оккупировали, но часть - нет".
Дополнение
Президент США Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение, чтобы положить конец 3,5-летней войне России в Украине.
Одним из приоритетов Украины являются гарантии безопасности от российской агрессии. Трамп заявил, что не будет размещать там американские войска, но может предложить воздушную поддержку США.
Европейские страны сформировали "коалицию желающих", которая предоставит силы для обеспечения безопасности Украины.
На фоне того, как Трамп относится к миллиардам долларов военной помощи США Украине, Белый дом заявил, что Вашингтон не будет продолжать "выписывать незаполненные чеки" для финансирования обороны Украины, отмечает издание. Трамп хочет переложить больше ответственности за расходы на европейских союзников.