19 августа, 12:26
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Трамп не исключает воздушной поддержки США в Украине как гарантии безопасности

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент Трамп не исключает воздушной поддержки Украины. Это один из военных вариантов, которые рассматриваются как гарантия безопасности.

Трамп не исключает воздушной поддержки США в Украине как гарантии безопасности

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп не исключает воздушной поддержки в Украине в качестве гарантии безопасности. Об этом Ливитт заявила во время брифинга, передает УНН.

Детали

"Послушайте, об этом президент упомянул в своем интервью сегодня утром. Это вариант и возможность. Я не исключаю никаких военных вариантов, которые есть в распоряжении президента", - сказала Ливитт.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что США могут сосредоточиться на воздушных операциях для Украины, поскольку имеют лучшее оборудование. Европейские страны готовы отправить войска на землю для обеспечения мира.

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Каролин Ливитт
Белый дом
Дональд Трамп
Балтийское море
Северная Америка
Соединённые Штаты
Украина