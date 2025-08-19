Трамп не исключает воздушной поддержки США в Украине как гарантии безопасности
Киев • УНН
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент Трамп не исключает воздушной поддержки Украины. Это один из военных вариантов, которые рассматриваются как гарантия безопасности.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп не исключает воздушной поддержки в Украине в качестве гарантии безопасности. Об этом Ливитт заявила во время брифинга, передает УНН.
Детали
"Послушайте, об этом президент упомянул в своем интервью сегодня утром. Это вариант и возможность. Я не исключаю никаких военных вариантов, которые есть в распоряжении президента", - сказала Ливитт.
Напомним
Дональд Трамп заявил, что США могут сосредоточиться на воздушных операциях для Украины, поскольку имеют лучшее оборудование. Европейские страны готовы отправить войска на землю для обеспечения мира.