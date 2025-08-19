Трамп натякнув - США здатні гарантувати безпеку повітряного простору України
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що США можуть зосередитися на повітряних операціях для України, оскільки мають найкраще обладнання. Європейські країни готові відправити війська на землю для забезпечення миру.
Президент Трамп "пролив світло" на імовірні гарантії безпеки США для України.
Передає УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
Бачення президентом США Дональдом Трампом гарантій безпеки для України полягають у наступному.
Президент-республіканець заявив, що європейці "готові вислати війська на землю", тож США зосередяться на повітряних операціях.
Ми готові допомогти їм у різних питаннях, особливо, ймовірно, якщо мова йде про повітряні операції, тому що ніхто не має такого обладнання, як ми
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор володимир путін та Президент України Володимир Зеленський ладнають набагато краще.
Трамп також заявив, що не телефонував президентові рф перед очима європейських лідерів, аби "не проявляти неповагу" до призидента рф.
Велика Британія, Франція та Німеччина, імовірно, відправлять війська для забезпечення миру в Україні. Але президент США виключає участь американських військ у цій місії.
