12:26
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2025

12:13
12:09
11:23
Трамп натякнув - США здатні гарантувати безпеку повітряного простору України

Київ • УНН

 • 894 перегляди

Дональд Трамп заявив, що США можуть зосередитися на повітряних операціях для України, оскільки мають найкраще обладнання. Європейські країни готові відправити війська на землю для забезпечення миру.

Трамп натякнув - США здатні гарантувати безпеку повітряного простору України

Президент Трамп "пролив світло" на імовірні гарантії безпеки США для України.

Передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Бачення президентом США Дональдом Трампом гарантій безпеки для України полягають у наступному.

Президент-республіканець заявив, що європейці "готові вислати війська на землю", тож США зосередяться на повітряних операціях.

Ми готові допомогти їм у різних питаннях, особливо, ймовірно, якщо мова йде про повітряні операції, тому що ніхто не має такого обладнання, як ми

- зазначив президент Сполучених Штатів Америки. 

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор володимир путін та Президент України Володимир Зеленський ладнають набагато краще.

Трамп також заявив, що не телефонував президентові рф перед очима європейських лідерів, аби "не проявляти неповагу" до призидента рф.

Велика Британія, Франція та Німеччина, імовірно, відправлять війська для забезпечення миру в Україні. Але президент США виключає участь американських військ у цій місії.

Швидке врегулювання малоймовірне: Bloomberg про розбіжності у перемовинах рф, США, України та Європи18.08.25, 20:42 • 1750 переглядiв

Ігор Тележніков

Володимир Путін
The Guardian
Білий дім
Дональд Трамп
Франція
Велика Британія
Європа
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна