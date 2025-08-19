Трамп заявив, що він домовився про зустріч із путіним та Зеленським

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор володимир путін та Президент України Володимир Зеленський ладнають набагато краще, ніж він думав, та додав, що домовився про зустріч із путіним та Зеленським.

Про це Трамп сказав в ефірі Fox News, передає УНН.

Ну, я думаю, той факт, що, можливо, вони ладнають трохи краще, ніж я думав. Інакше я б не став організовувати дві зустрічі, а організував би три... Але, думаю, у них справи йдуть трохи краще. Була величезна неприязнь. І, знову ж таки, все це було задумано адміністрацією, яка нічого не розуміла. І якщо ви пам'ятаєте, вони сказали: "Ну, якби ви зробили невелике вторгнення, все було б гаразд". Все. Це був кінець. Все це, коли Байден зробив цю заяву. Але що означає невелике вторгнення? Тож, я думаю, у них все добре. Я б не сказав, що вони коли-небудь стануть кращими друзями, але у них все добре. Отже, ми домовляємося про зустріч. Я, так би мовити, організував її з путіним і Зеленським