Трамп заявив, що він домовився про зустріч із путіним та Зеленським
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор володимир путін та Президент України Володимир Зеленський ладнають набагато краще, ніж він думав, та додав, що домовився про зустріч із путіним та Зеленським.
Про це Трамп сказав в ефірі Fox News, передає УНН.
Деталі
Ну, я думаю, той факт, що, можливо, вони ладнають трохи краще, ніж я думав. Інакше я б не став організовувати дві зустрічі, а організував би три... Але, думаю, у них справи йдуть трохи краще. Була величезна неприязнь. І, знову ж таки, все це було задумано адміністрацією, яка нічого не розуміла. І якщо ви пам'ятаєте, вони сказали: "Ну, якби ви зробили невелике вторгнення, все було б гаразд". Все. Це був кінець. Все це, коли Байден зробив цю заяву. Але що означає невелике вторгнення? Тож, я думаю, у них все добре. Я б не сказав, що вони коли-небудь стануть кращими друзями, але у них все добре. Отже, ми домовляємося про зустріч. Я, так би мовити, організував її з путіним і Зеленським
Він додав, що саме путін і Зеленський мають керувати процесом, а "ми ж за 7000 миль звідти".
Справедливості заради, знаєте, ми витратили за попередньої адміністрації 350 мільярдів доларів. Європа витратила багато. І ще 100 мільярдів. Але якби ми були в якійсь ситуації, нам слід було б все повернути. Але цього б не сталося. Так що це було б набагато краще, тому що загинуло так багато людей. Але це найсерйозніша, найсерйозніша ситуація з часів Другої світової війни. Нічого подібного навіть близько не було
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп після саміту у Вашингтоні висловив думку, що Президент України Володимир Зеленський має бути "гнучким" у переговорах.