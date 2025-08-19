Трамп заявив, що він домовився про зустріч із путіним та Зеленським

$41.260.08
48.170.13
ukenru
12:26 • 2324 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13 • 11347 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 13158 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 14828 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 16087 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 17764 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 68349 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 57685 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 72615 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 91351 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.2м/с
36%
749мм
Популярнi новини
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки19 серпня, 04:47 • 85940 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 75984 перегляди
На Покровському напрямку - понад третина всіх боїв: карта від ГенштабуPhoto19 серпня, 06:00 • 10392 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків19 серпня, 06:55 • 79523 перегляди
Польща вночі піднімала авіацію через російські удари по Україні19 серпня, 07:45 • 11996 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:13 • 11322 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
12:09 • 13138 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 7070 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23 • 14809 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 8830 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Донецька область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині10:46 • 7596 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 76688 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 45510 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 103097 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 92518 перегляди
Актуальне
Fox News
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
The Guardian
Долар США

Трамп заявив, що він домовився про зустріч із путіним та Зеленським

Київ • УНН

 • 1242 перегляди

Дональд Трамп заявив, що домовився про зустріч із путіним та Зеленським. Він вважає, що російський диктатор та Президент України ладнають краще, ніж він думав.

Трамп заявив, що він домовився про зустріч із путіним та Зеленським

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор володимир путін та Президент України Володимир Зеленський ладнають набагато краще, ніж він думав, та додав, що домовився про зустріч із путіним та Зеленським.

Про це Трамп сказав в ефірі Fox News, передає УНН.

Деталі

Ну, я думаю, той факт, що, можливо, вони ладнають трохи краще, ніж я думав. Інакше я б не став організовувати дві зустрічі, а організував би три... Але, думаю, у них справи йдуть трохи краще. Була величезна неприязнь. І, знову ж таки, все це було задумано адміністрацією, яка нічого не розуміла. І якщо ви пам'ятаєте, вони сказали: "Ну, якби ви зробили невелике вторгнення, все було б гаразд". Все. Це був кінець. Все це, коли Байден зробив цю заяву. Але що означає невелике вторгнення? Тож, я думаю, у них все добре. Я б не сказав, що вони коли-небудь стануть кращими друзями, але у них все добре. Отже, ми домовляємося про зустріч. Я, так би мовити, організував її з путіним і Зеленським

- сказав Трамп.

Він додав, що саме путін і Зеленський мають керувати процесом, а "ми ж за 7000 миль звідти".

Справедливості заради, знаєте, ми витратили за попередньої адміністрації 350 мільярдів доларів. Європа витратила багато. І ще 100 мільярдів. Але якби ми були в якійсь ситуації, нам слід було б все повернути. Але цього б не сталося. Так що це було б набагато краще, тому що загинуло так багато людей. Але це найсерйозніша, найсерйозніша ситуація з часів Другої світової війни. Нічого подібного навіть близько не було

- додав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп після саміту у Вашингтоні висловив думку, що Президент України Володимир Зеленський має бути "гнучким" у переговорах

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Друга світова війна
Володимир Путін
Fox News
Вашингтон
Дональд Трамп
Північна Америка
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна