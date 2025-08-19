$41.260.08
Эксклюзив
12:13 • 5772 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 8778 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 11417 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33 • 14107 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 16529 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 62852 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 54418 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 69695 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 88461 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 67211 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:13 • 5768 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
12:09 • 8776 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
11:23 • 11417 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto11:20 • 5688 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину10:33 • 14107 просмотра
Трамп заявил, что он договорился о встрече с путиным и Зеленским

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Дональд Трамп заявил, что договорился о встрече с путиным и Зеленским. Он считает, что российский диктатор и Президент Украины ладят лучше, чем он думал.

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин и Президент Украины Владимир Зеленский ладят гораздо лучше, чем он думал, и добавил, что договорился о встрече с Путиным и Зеленским.

Об этом Трамп сказал в эфире Fox News, передает УНН.

Детали

Ну, я думаю, тот факт, что, возможно, они ладят немного лучше, чем я думал. Иначе я бы не стал организовывать две встречи, а организовал бы три... Но, думаю, у них дела идут немного лучше. Была огромная неприязнь. И, опять же, все это было задумано администрацией, которая ничего не понимала. И если вы помните, они сказали: "Ну, если бы вы сделали небольшое вторжение, все было бы в порядке". Все. Это был конец. Все это, когда Байден сделал это заявление. Но что означает небольшое вторжение? Так что, я думаю, у них все хорошо. Я бы не сказал, что они когда-либо станут лучшими друзьями, но у них все хорошо. Итак, мы договариваемся о встрече. Я, так сказать, организовал ее с Путиным и Зеленским

- сказал Трамп.

Он добавил, что именно Путин и Зеленский должны руководить процессом, а "мы же за 7000 миль оттуда".

Справедливости ради, знаете, мы потратили при предыдущей администрации 350 миллиардов долларов. Европа потратила много. И еще 100 миллиардов. Но если бы мы были в какой-то ситуации, нам следовало бы все вернуть. Но этого бы не произошло. Так что это было бы гораздо лучше, потому что погибло так много людей. Но это самая серьезная, самая серьезная ситуация со времен Второй мировой войны. Ничего подобного даже близко не было

- добавил Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп после саммита в Вашингтоне выразил мнение, что Президент Украины Владимир Зеленский должен быть "гибким" в переговорах

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Вторая мировая война
Владимир Путин
Фокс Ньюс
Вашингтон
Дональд Трамп
Северная Америка
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина