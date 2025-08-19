Трамп заявил, что он договорился о встрече с путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин и Президент Украины Владимир Зеленский ладят гораздо лучше, чем он думал, и добавил, что договорился о встрече с Путиным и Зеленским.

Об этом Трамп сказал в эфире Fox News, передает УНН.

Ну, я думаю, тот факт, что, возможно, они ладят немного лучше, чем я думал. Иначе я бы не стал организовывать две встречи, а организовал бы три... Но, думаю, у них дела идут немного лучше. Была огромная неприязнь. И, опять же, все это было задумано администрацией, которая ничего не понимала. И если вы помните, они сказали: "Ну, если бы вы сделали небольшое вторжение, все было бы в порядке". Все. Это был конец. Все это, когда Байден сделал это заявление. Но что означает небольшое вторжение? Так что, я думаю, у них все хорошо. Я бы не сказал, что они когда-либо станут лучшими друзьями, но у них все хорошо. Итак, мы договариваемся о встрече. Я, так сказать, организовал ее с Путиным и Зеленским