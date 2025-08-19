Трамп заявил, что он договорился о встрече с путиным и Зеленским
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что договорился о встрече с путиным и Зеленским. Он считает, что российский диктатор и Президент Украины ладят лучше, чем он думал.
Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин и Президент Украины Владимир Зеленский ладят гораздо лучше, чем он думал, и добавил, что договорился о встрече с Путиным и Зеленским.
Об этом Трамп сказал в эфире Fox News, передает УНН.
Детали
Ну, я думаю, тот факт, что, возможно, они ладят немного лучше, чем я думал. Иначе я бы не стал организовывать две встречи, а организовал бы три... Но, думаю, у них дела идут немного лучше. Была огромная неприязнь. И, опять же, все это было задумано администрацией, которая ничего не понимала. И если вы помните, они сказали: "Ну, если бы вы сделали небольшое вторжение, все было бы в порядке". Все. Это был конец. Все это, когда Байден сделал это заявление. Но что означает небольшое вторжение? Так что, я думаю, у них все хорошо. Я бы не сказал, что они когда-либо станут лучшими друзьями, но у них все хорошо. Итак, мы договариваемся о встрече. Я, так сказать, организовал ее с Путиным и Зеленским
Он добавил, что именно Путин и Зеленский должны руководить процессом, а "мы же за 7000 миль оттуда".
Справедливости ради, знаете, мы потратили при предыдущей администрации 350 миллиардов долларов. Европа потратила много. И еще 100 миллиардов. Но если бы мы были в какой-то ситуации, нам следовало бы все вернуть. Но этого бы не произошло. Так что это было бы гораздо лучше, потому что погибло так много людей. Но это самая серьезная, самая серьезная ситуация со времен Второй мировой войны. Ничего подобного даже близко не было
Напомним
Президент США Дональд Трамп после саммита в Вашингтоне выразил мнение, что Президент Украины Владимир Зеленский должен быть "гибким" в переговорах.