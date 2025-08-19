Трамп сподівається на "хорошу" поведінку путіна і вважає, що Зеленський має бути гнучким у переговорах

$41.260.08
48.170.13
ukenru
Ексклюзив
12:13 • 2384 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 3812 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 8544 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 12651 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 15440 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 58053 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 51553 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 67177 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 85986 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 64986 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
46%
750мм
Популярнi новини
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед нимVideo19 серпня, 02:57 • 50423 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки19 серпня, 04:47 • 73616 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 63931 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 67599 перегляди
Польща вночі піднімала авіацію через російські удари по Україні07:45 • 8556 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:13 • 2390 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
12:09 • 3818 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 2788 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23 • 8550 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 3754 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Європа
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині10:46 • 4228 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 64475 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 41411 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 99298 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 89006 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
BFM TV
Гривня
Дія (сервіс)
Нафта

Трамп сподівається на "хорошу" поведінку путіна і вважає, що Зеленський має бути гнучким у переговорах

Київ • УНН

 • 648 перегляди

Президент США Дональд Трамп вважає, що Володимир Зеленський має бути гнучким у переговорах. Трамп також сподівається на хорошу поведінку путіна.

Трамп сподівається на "хорошу" поведінку путіна і вважає, що Зеленський має бути гнучким у переговорах

Президент США Дональд Трамп після саміту у Вашингтоні висловив думку, що Президент України Володимир Зеленський має бути "гнучким" у переговорах, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Трамп в ефірі на Fox News відповів на прохання оновити інформацію щоло можливої тристоронньої зустрічі за участю володимира путіна та Володимира Зеленського.

Президент США вказав, що вчора телефонував путіну та сподівається, що поведінка російського лідера "буде хорошою".

Якщо ні, то це буде "складна ситуація", додав Трамп.

Трамп заявив, що сподівається, що Зеленський "зробить те, що повинен зробити", але наголошує, що йому також потрібно бути "гнучким" у переговорах.

Трамп додав, що не сказав би, що Зеленський і путін коли-небудь стануть "найкращими друзями", але зазначив, що саме два лідери "повинні керувати справами".

Обом доведеться піти на поступки: Рубіо заявив про сподівання США на досягнення угоди на саміті Зеленський-путін-Трамп19.08.25, 09:55 • 3820 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Fox News
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна