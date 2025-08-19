Трамп сподівається на "хорошу" поведінку путіна і вважає, що Зеленський має бути гнучким у переговорах
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп вважає, що Володимир Зеленський має бути гнучким у переговорах. Трамп також сподівається на хорошу поведінку путіна.
Президент США Дональд Трамп після саміту у Вашингтоні висловив думку, що Президент України Володимир Зеленський має бути "гнучким" у переговорах, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Трамп в ефірі на Fox News відповів на прохання оновити інформацію щоло можливої тристоронньої зустрічі за участю володимира путіна та Володимира Зеленського.
Президент США вказав, що вчора телефонував путіну та сподівається, що поведінка російського лідера "буде хорошою".
Якщо ні, то це буде "складна ситуація", додав Трамп.
Трамп заявив, що сподівається, що Зеленський "зробить те, що повинен зробити", але наголошує, що йому також потрібно бути "гнучким" у переговорах.
Трамп додав, що не сказав би, що Зеленський і путін коли-небудь стануть "найкращими друзями", але зазначив, що саме два лідери "повинні керувати справами".
