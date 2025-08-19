Обом доведеться піти на поступки: Рубіо заявив про сподівання США на досягнення угоди на саміті Зеленський-путін-Трамп

$41.340.11
48.310.13
ukenru
05:19 • 6922 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 26702 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 47551 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 32392 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 27800 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 35788 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 87255 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 50353 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 84138 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 48355 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
67%
751мм
Популярнi новини
Зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів завершена - Білий дім18 серпня, 21:48 • 19838 перегляди
І нехай весь світ зачекає: Трамп зателефонував путіну під час переговорів у Білому домі - Axios18 серпня, 21:50 • 10637 перегляди
Київ відкинув будь-яку угоду, що включає територіальні поступки росії – Financial Times18 серпня, 22:11 • 29460 перегляди
Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон02:36 • 5228 перегляди
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед нимVideo02:57 • 10235 перегляди
Публікації
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки04:47 • 2798 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 87230 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 84123 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 124131 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 140949 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Німеччина
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 3962 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 19258 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 78970 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 70251 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 102818 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Іскандер (ОТРК)
БМ-21 «Град»
«Калібр» (сімейство ракет)

Обом доведеться піти на поступки: Рубіо заявив про сподівання США на досягнення угоди на саміті Зеленський-путін-Трамп

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив про намір організувати зустріч Зеленського, Трампа та путіна. Метою є укладення угоди, що вимагатиме поступок від усіх сторін.

Обом доведеться піти на поступки: Рубіо заявив про сподівання США на досягнення угоди на саміті Зеленський-путін-Трамп

США сподіваються, що вдасться досягти угоди на тристоронній зустрічі Президента Володимира Зеленського, американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна. Російській та українській стороні доведеться піти на певні поступки. Про це заявив Державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News, передає УНН.

Деталі

Рубіо був присутній при розмові Трампа з путіним.

У цій розмові президент запропонував Зеленському та путіну зустрітися, тому ми зараз працюємо над цим, щоб спробувати організувати їхню зустріч у якомусь місці, що, знову ж таки, було б безпрецедентною нагодою. І якщо все пройде добре, сподіваюся, наступна зустріч стане зустріччю президентів путіна, Трампа та Зеленського, на якій ми сподіваємося укласти угоду. Ми ще не досягли цієї мети, але саме цього прагнемо, і це одне з питань, яке ми сьогодні обговорювали, - як до цього прийти

- розповів Рубіо.

Рубіо стверджує, що путін згоден зустрітися з Зеленським.

"Але сам факт того, що путін каже: "Звичайно, я зустрінуся із Зеленським" - це вже серйозно. Я не кажу, що вони підуть із цієї кімнати найкращими друзями. Я не кажу, що вони підуть звідти з мирною угодою. Але, гадаю, той факт, що люди зараз спілкуються один з одним, говорить про те, що цього не було три з половиною роки. Це була патова війна, війна смерті та руйнувань", - заявив Рубіо.

Рубіо також прокоментував питання окупованих територій росією.

На запитання, чи головний камінь спотикання те, що рф хоче зберегти землю, яку вона захопила військовим шляхом, і як це обійти, Рубіо відповів: "Послухайте, саме тому треба дати хлопцям (Зеленському та путіну - ред.) простір для роботи. У них є свої електорати, зрозуміло? У них свої міркування, і не хочеться упускати жодну зі сторін у цьому питанні. Але дозвольте мені сказати ось що: я думаю, усі розуміють, що однією з ключових умов для досягнення цієї мети є те, щоб Україна відчувала себе у безпеці та рухалася вперед. По суті, вони повинні вірити, що після закінчення цієї війни вони зможуть ніколи більше не зазнати вторгнення".

Державний секретар США також заявив, що в будь-яких переговорах, спрямованих на припинення війни чи будь-якого конфлікту, обидві сторони повинні не лише отримувати, але й давати.

По суті, одна сторона не отримає тут 100%. Кожній стороні доведеться піти на певні поступки. І, очевидно, земля або місце, де проводиться цей кордон - де закінчується війна - буде частиною цієї розмови. І це непросто, і, можливо, це навіть несправедливо, але це те, що потрібно для того, щоб припинити війну. І це було правдою в кожній війні

- заявив Рубіо.

Він зазначив, що єдині війни, які не закінчуються таким чином, це ті, що передбачають беззастережну капітуляцію однієї чи іншої сторони.

"Ми не побачимо цього в цьому конфлікті. Тож, очевидно, це питання буде обговорюватися, і президент висловився дуже чітко. Зрештою, як виглядатимуть ці межі, залежить від путіна, Зеленського та української сторони, щоб вони вирішили, з чим кожна з них може жити. Ми будемо там, щоб сприяти цьому, зробити це можливим і переконатися, що обидві сторони ведуть переговори", - сказав Рубіо.

Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України19.08.25, 08:19 • 6922 перегляди

Доповнення

Зеленський після переговорів у Білому домі заявив, що питання територій - "це питання, яке ми залишимо між мною і путіним".

Журналіст Axios Барак Равід із посиланням на неназване "поінформоване джерело" заявляв, що у Білому домі сподіваються провести зустріч російського диктатора володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського до кінця серпня.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Єлисейський палац
Національна поліція України
Джорджія (штат США)
Марко Рубіо
Камала Гарріс
Fox News
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна