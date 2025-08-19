Обом доведеться піти на поступки: Рубіо заявив про сподівання США на досягнення угоди на саміті Зеленський-путін-Трамп

США сподіваються, що вдасться досягти угоди на тристоронній зустрічі Президента Володимира Зеленського, американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна. Російській та українській стороні доведеться піти на певні поступки. Про це заявив Державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News, передає УНН.

Деталі

Рубіо був присутній при розмові Трампа з путіним.

У цій розмові президент запропонував Зеленському та путіну зустрітися, тому ми зараз працюємо над цим, щоб спробувати організувати їхню зустріч у якомусь місці, що, знову ж таки, було б безпрецедентною нагодою. І якщо все пройде добре, сподіваюся, наступна зустріч стане зустріччю президентів путіна, Трампа та Зеленського, на якій ми сподіваємося укласти угоду. Ми ще не досягли цієї мети, але саме цього прагнемо, і це одне з питань, яке ми сьогодні обговорювали, - як до цього прийти - розповів Рубіо.

Рубіо стверджує, що путін згоден зустрітися з Зеленським.

"Але сам факт того, що путін каже: "Звичайно, я зустрінуся із Зеленським" - це вже серйозно. Я не кажу, що вони підуть із цієї кімнати найкращими друзями. Я не кажу, що вони підуть звідти з мирною угодою. Але, гадаю, той факт, що люди зараз спілкуються один з одним, говорить про те, що цього не було три з половиною роки. Це була патова війна, війна смерті та руйнувань", - заявив Рубіо.

Рубіо також прокоментував питання окупованих територій росією.

На запитання, чи головний камінь спотикання те, що рф хоче зберегти землю, яку вона захопила військовим шляхом, і як це обійти, Рубіо відповів: "Послухайте, саме тому треба дати хлопцям (Зеленському та путіну - ред.) простір для роботи. У них є свої електорати, зрозуміло? У них свої міркування, і не хочеться упускати жодну зі сторін у цьому питанні. Але дозвольте мені сказати ось що: я думаю, усі розуміють, що однією з ключових умов для досягнення цієї мети є те, щоб Україна відчувала себе у безпеці та рухалася вперед. По суті, вони повинні вірити, що після закінчення цієї війни вони зможуть ніколи більше не зазнати вторгнення".

Державний секретар США також заявив, що в будь-яких переговорах, спрямованих на припинення війни чи будь-якого конфлікту, обидві сторони повинні не лише отримувати, але й давати.

По суті, одна сторона не отримає тут 100%. Кожній стороні доведеться піти на певні поступки. І, очевидно, земля або місце, де проводиться цей кордон - де закінчується війна - буде частиною цієї розмови. І це непросто, і, можливо, це навіть несправедливо, але це те, що потрібно для того, щоб припинити війну. І це було правдою в кожній війні - заявив Рубіо.

Він зазначив, що єдині війни, які не закінчуються таким чином, це ті, що передбачають беззастережну капітуляцію однієї чи іншої сторони.

"Ми не побачимо цього в цьому конфлікті. Тож, очевидно, це питання буде обговорюватися, і президент висловився дуже чітко. Зрештою, як виглядатимуть ці межі, залежить від путіна, Зеленського та української сторони, щоб вони вирішили, з чим кожна з них може жити. Ми будемо там, щоб сприяти цьому, зробити це можливим і переконатися, що обидві сторони ведуть переговори", - сказав Рубіо.

Доповнення

Зеленський після переговорів у Білому домі заявив, що питання територій - "це питання, яке ми залишимо між мною і путіним".

Журналіст Axios Барак Равід із посиланням на неназване "поінформоване джерело" заявляв, що у Білому домі сподіваються провести зустріч російського диктатора володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського до кінця серпня.