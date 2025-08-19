$41.340.11
48.310.13
ukenru
05:19 • 4384 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 24335 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 45621 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 30710 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 26376 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 35067 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 85029 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 50152 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 82415 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 48288 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.3м/с
56%
751мм
Популярнi новини
Трамп призупинив переговори з європейськими лідерами заради дзвінка путіну - BILD18 серпня, 20:45 • 12119 перегляди
Зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів завершена - Білий дім18 серпня, 21:48 • 17982 перегляди
І нехай весь світ зачекає: Трамп зателефонував путіну під час переговорів у Білому домі - Axios18 серпня, 21:50 • 7900 перегляди
Київ відкинув будь-яку угоду, що включає територіальні поступки росії – Financial Times18 серпня, 22:11 • 27252 перегляди
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед нимVideo02:57 • 6934 перегляди
Публікації
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 85031 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 82416 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 122466 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 139366 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 137785 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 1430 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 18045 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 77963 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 69307 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 101888 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Гривня
Євро
Долар США

Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України

Київ • УНН

 • 4418 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що 30 країн працюють над системою гарантій безпеки для України, до якої тепер готові приєднатися США. Трамп домовився про зустріч Путіна та Зеленського перед тристороннім самітом.

Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у понеділок, що 30 країн працюють над рамкою гарантій безпеки для України, наголосивши, що США зараз готові приєднатися до цієї ініціативи, пише УНН з посиланням на Anadolu.

Деталі

В інтерв'ю FOX News після переговорів у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом, Президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами Рютте назвав переговори "дуже успішними" та сказав, що країни зосереджені на гарантіях безпеки, які можуть набути чинності після припинення вогню або, бажано, повноцінної мирної угоди між росією та Україною.

Тож протягом останніх кількох місяців під керівництвом Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії, та Еммануеля Макрона, президента Франції, група з 30 країн, включаючи Японію та Австралію, працює над цією концепцією гарантій безпеки

- сказав Рютте.

США зараз заявили, що Сполучені Штати хочуть долучитися до цього. Що саме мається на увазі під участю США, буде обговорено найближчими днями

- зазначив Генсек НАТО.

За словами Рютте, у понеділок Трамп провів телефонну розмову з главою кремля володимиром путіним, результатом якої стало домовленість про проведення зустрічі між путіним і Зеленським перед тристороннім самітом.

"У розмові з президентом путіним йому вдалося домогтися від путіна згоди на те, щоб спочатку була зустріч путіна і Зеленського. Тож тепер вони обговорять, де це буде", – сказав він.

На запитання, чи розглядалися територіальні поступки України, Рютте відповів, що це питання не обговорювалося у Вашингтоні.

Рютте: кордони України під час зустрічі у Білому домі не обговорювались 19.08.25, 03:35 • 3656 переглядiв

Він також наголосив, що членство України в НАТО не є частиною поточних переговорів.

"Офіційна позиція НАТО з часів саміту 2024 року полягає в тому, що для України існує незворотний шлях до НАТО, - сказав він. - Але те, що ми тут обговорюємо, – це не членство в НАТО. Те, що ми тут обговорюємо, – це гарантії безпеки для України за статтею 5".

Зауваження Рютте прозвучали після того, як Трамп прийняв його, Зеленського та кількох європейських лідерів у Білому домі, щоб обговорити наступні кроки дипломатичних зусиль щодо припинення війни.

Серед лідерів, які взяли участь у переговорах у понеділок, були прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та президент Фінляндії Александер Стубб.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Кір Стармер
Марк Рютте
Джорджа Мелоні
Стівен Коткін
Fox News
Александр Стубб
Європейська комісія
Білий дім
Сон Хєкьо
НАТО
Джилл Байден
Маріо Тестіно
Вашингтон
Фрідріх Мерц
Австралія
Дональд Трамп
Лисичанськ
Європейський Союз
Грант Шаппс
Емманюель Макрон
Токмак
Фінляндія
Борис Пісторіус
Крістіан Лінднер
Карпати
Андрій Єрмак
Франція
Велика Британія
Італія
Німеччина
Олаф Шольц
Дональд Туск
Японія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Олена Зеленська
Олександр Усик
Міхеіл Саакашвілі