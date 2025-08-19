Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у понеділок, що 30 країн працюють над рамкою гарантій безпеки для України, наголосивши, що США зараз готові приєднатися до цієї ініціативи, пише УНН з посиланням на Anadolu.

Деталі

В інтерв'ю FOX News після переговорів у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом, Президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами Рютте назвав переговори "дуже успішними" та сказав, що країни зосереджені на гарантіях безпеки, які можуть набути чинності після припинення вогню або, бажано, повноцінної мирної угоди між росією та Україною.

Тож протягом останніх кількох місяців під керівництвом Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії, та Еммануеля Макрона, президента Франції, група з 30 країн, включаючи Японію та Австралію, працює над цією концепцією гарантій безпеки - сказав Рютте.

США зараз заявили, що Сполучені Штати хочуть долучитися до цього. Що саме мається на увазі під участю США, буде обговорено найближчими днями - зазначив Генсек НАТО.

За словами Рютте, у понеділок Трамп провів телефонну розмову з главою кремля володимиром путіним, результатом якої стало домовленість про проведення зустрічі між путіним і Зеленським перед тристороннім самітом.

"У розмові з президентом путіним йому вдалося домогтися від путіна згоди на те, щоб спочатку була зустріч путіна і Зеленського. Тож тепер вони обговорять, де це буде", – сказав він.

На запитання, чи розглядалися територіальні поступки України, Рютте відповів, що це питання не обговорювалося у Вашингтоні.

Рютте: кордони України під час зустрічі у Білому домі не обговорювались

Він також наголосив, що членство України в НАТО не є частиною поточних переговорів.

"Офіційна позиція НАТО з часів саміту 2024 року полягає в тому, що для України існує незворотний шлях до НАТО, - сказав він. - Але те, що ми тут обговорюємо, – це не членство в НАТО. Те, що ми тут обговорюємо, – це гарантії безпеки для України за статтею 5".

Зауваження Рютте прозвучали після того, як Трамп прийняв його, Зеленського та кількох європейських лідерів у Білому домі, щоб обговорити наступні кроки дипломатичних зусиль щодо припинення війни.

Серед лідерів, які взяли участь у переговорах у понеділок, були прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та президент Фінляндії Александер Стубб.