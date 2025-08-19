Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в понедельник, что 30 стран работают над рамками гарантий безопасности для Украины, подчеркнув, что США теперь готовы присоединиться к этой инициативе, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

В интервью FOX News после переговоров в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами Рютте назвал переговоры "очень успешными" и сказал, что страны сосредоточены на гарантиях безопасности, которые могут вступить в силу после прекращения огня или, желательно, полноценного мирного соглашения между россией и Украиной.

Поэтому в течение последних нескольких месяцев под руководством Кира Стармера, премьер-министра Великобритании, и Эммануэля Макрона, президента Франции, группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, работает над этой концепцией гарантий безопасности - сказал Рютте.

США сейчас заявили, что Соединенные Штаты хотят присоединиться к этому. Что именно подразумевается под участием США, будет обсуждено в ближайшие дни - отметил Генсек НАТО.

По словам Рютте, в понедельник Трамп провел телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным, результатом которого стала договоренность о проведении встречи между путиным и Зеленским перед трехсторонним саммитом.

"В разговоре с президентом путиным ему удалось добиться от путина согласия на то, чтобы сначала была встреча путина и Зеленского. Так что теперь они обсудят, где это будет", – сказал он.

На вопрос, рассматривались ли территориальные уступки Украины, Рютте ответил, что этот вопрос не обсуждался в Вашингтоне.

Рютте: границы Украины во время встречи в Белом доме не обсуждались

Он также подчеркнул, что членство Украины в НАТО не является частью текущих переговоров.

"Официальная позиция НАТО со времен саммита 2024 года заключается в том, что для Украины существует необратимый путь в НАТО, - сказал он. - Но то, что мы здесь обсуждаем, – это не членство в НАТО. То, что мы здесь обсуждаем, – это гарантии безопасности для Украины по статье 5".

Замечания Рютте прозвучали после того, как Трамп принял его, Зеленского и нескольких европейских лидеров в Белом доме, чтобы обсудить следующие шаги дипломатических усилий по прекращению войны.

Среди лидеров, принявших участие в переговорах в понедельник, были премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александер Стубб.