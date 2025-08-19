$41.340.11
05:19 • 1878 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 22494 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 44045 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 29467 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 25343 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 34512 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 83420 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 49936 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 81123 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 48235 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины

Киев • УНН

 • 1900 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что 30 стран работают над системой гарантий безопасности для Украины, к которой теперь готовы присоединиться США. Трамп договорился о встрече Путина и Зеленского перед трехсторонним саммитом.

Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в понедельник, что 30 стран работают над рамками гарантий безопасности для Украины, подчеркнув, что США теперь готовы присоединиться к этой инициативе, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

В интервью FOX News после переговоров в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами Рютте назвал переговоры "очень успешными" и сказал, что страны сосредоточены на гарантиях безопасности, которые могут вступить в силу после прекращения огня или, желательно, полноценного мирного соглашения между россией и Украиной.

Поэтому в течение последних нескольких месяцев под руководством Кира Стармера, премьер-министра Великобритании, и Эммануэля Макрона, президента Франции, группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, работает над этой концепцией гарантий безопасности

- сказал Рютте.

США сейчас заявили, что Соединенные Штаты хотят присоединиться к этому. Что именно подразумевается под участием США, будет обсуждено в ближайшие дни

- отметил Генсек НАТО.

По словам Рютте, в понедельник Трамп провел телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным, результатом которого стала договоренность о проведении встречи между путиным и Зеленским перед трехсторонним саммитом.

"В разговоре с президентом путиным ему удалось добиться от путина согласия на то, чтобы сначала была встреча путина и Зеленского. Так что теперь они обсудят, где это будет", – сказал он.

На вопрос, рассматривались ли территориальные уступки Украины, Рютте ответил, что этот вопрос не обсуждался в Вашингтоне.

Рютте: границы Украины во время встречи в Белом доме не обсуждались19.08.25, 03:35 • 3352 просмотра

Он также подчеркнул, что членство Украины в НАТО не является частью текущих переговоров.

"Официальная позиция НАТО со времен саммита 2024 года заключается в том, что для Украины существует необратимый путь в НАТО, - сказал он. - Но то, что мы здесь обсуждаем, – это не членство в НАТО. То, что мы здесь обсуждаем, – это гарантии безопасности для Украины по статье 5".

Замечания Рютте прозвучали после того, как Трамп принял его, Зеленского и нескольких европейских лидеров в Белом доме, чтобы обсудить следующие шаги дипломатических усилий по прекращению войны.

Среди лидеров, принявших участие в переговорах в понедельник, были премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александер Стубб.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
