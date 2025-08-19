Рютте: границы Украины во время встречи в Белом доме не обсуждались
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос пересмотра границ Украины не обсуждался в Белом доме. Этот вопрос должен решать Президент Украины Владимир Зеленский в трехстороннем формате.
Во время переговоров в Белом доме возможность пересмотра границ Украины не обсуждалась. Об этом по итогам встречи сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, информирует УНН со ссылкой на CNN.
Детали
По его словам, этот вопрос должен решать Президент Украины Владимир Зеленский в рамках возможной трехсторонней встречи с Россией.
Мы этого сегодня не обсуждали. Все понимают, в том числе и президент США Дональд Трамп, что когда речь идет о территориях - это вопрос украинского Президента. Именно он должен обсуждать его в трехстороннем формате, а также, вероятно, на дальнейших переговорах с Владимиром Путиным
Он подчеркнул, что между лидерами было достигнуто понимание: для того, чтобы говорить о любых территориях, должны быть определены гарантии безопасности. По словам генсека НАТО, все страны коалиции должны согласиться, что именно будут означать эти гарантии.
Напомним
Президент Владимир Зеленский после переговоров в Белом доме заявил, что вопрос украинских территорий - "это вопрос, который мы оставим между мной и Путиным".
