19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Рютте: границы Украины во время встречи в Белом доме не обсуждались

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос пересмотра границ Украины не обсуждался в Белом доме. Этот вопрос должен решать Президент Украины Владимир Зеленский в трехстороннем формате.

Рютте: границы Украины во время встречи в Белом доме не обсуждались

Во время переговоров в Белом доме возможность пересмотра границ Украины не обсуждалась. Об этом по итогам встречи сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, информирует УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По его словам, этот вопрос должен решать Президент Украины Владимир Зеленский в рамках возможной трехсторонней встречи с Россией.

Мы этого сегодня не обсуждали. Все понимают, в том числе и президент США Дональд Трамп, что когда речь идет о территориях - это вопрос украинского Президента. Именно он должен обсуждать его в трехстороннем формате, а также, вероятно, на дальнейших переговорах с Владимиром Путиным

- сказал Рютте.

Он подчеркнул, что между лидерами было достигнуто понимание: для того, чтобы говорить о любых территориях, должны быть определены гарантии безопасности. По словам генсека НАТО, все страны коалиции должны согласиться, что именно будут означать эти гарантии.

Напомним

Президент Владимир Зеленский после переговоров в Белом доме заявил, что вопрос украинских территорий - "это вопрос, который мы оставим между мной и Путиным".

Встреча Зеленского и Путина должна состояться в течение следующих двух недель - Мерц после переговоров в Белом доме
19.08.25, 02:52

Вадим Хлюдзинский

политика
Новости Мира
Владимир Путин
Марк Рютте
Белый дом
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Елена Зеленская