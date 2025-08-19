Рютте: границы Украины во время встречи в Белом доме не обсуждались

Во время переговоров в Белом доме возможность пересмотра границ Украины не обсуждалась. Об этом по итогам встречи сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, информирует УНН со ссылкой на CNN.

По его словам, этот вопрос должен решать Президент Украины Владимир Зеленский в рамках возможной трехсторонней встречи с Россией.

Мы этого сегодня не обсуждали. Все понимают, в том числе и президент США Дональд Трамп, что когда речь идет о территориях - это вопрос украинского Президента. Именно он должен обсуждать его в трехстороннем формате, а также, вероятно, на дальнейших переговорах с Владимиром Путиным