Зеленський після переговорів у Білому домі: питання територій ми залишимо між мною і путіним

$41.340.11
48.310.13
ukenru
19:57 • 12237 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18:34 • 25716 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12 • 22050 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 18573 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 29462 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 76316 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 48073 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 75596 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 47629 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 132608 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.3м/с
71%
750мм
Популярнi новини
"Це неможливо": Зеленський відкинув територіальні поступки росії перед зустріччю з Трампом18 серпня, 15:36 • 8888 перегляди
ЗМІ дізналися склад учасників зустрічі Зеленського та Трампа18 серпня, 16:07 • 45884 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 12293 перегляди
Зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів завершена - Білий дім21:48 • 10708 перегляди
Київ відкинув будь-яку угоду, що включає територіальні поступки росії – Financial Times22:11 • 10530 перегляди
Публікації
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 76316 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 75596 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 116810 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 134353 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 132608 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Європа
Реклама
УНН Lite
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 12310 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 75262 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 66953 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 99605 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 85226 перегляди
Актуальне
Financial Times
Bild
Безпілотний літальний апарат
Twitter
Starlink

Зеленський після переговорів у Білому домі: питання територій ми залишимо між мною і путіним

Київ • УНН

 • 222 перегляди

росія запропонувала провести спочатку двосторонню зустріч Україна-рф, а потім тристоронню за участю США. Президент Зеленський заявляє про готовність до зустрічі з путіним без будь-яких умов.

Зеленський після переговорів у Білому домі: питання територій ми залишимо між мною і путіним

росія запропонувала спочатку провести двосторонню зустріч Україна-рф, а потім тристоронню за участю американської сторони. Про це після переговорів у Білому домі повідомив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, він та російський диктатор володимир путін повинні зустрітися "без будь-яких умов".

Бо якщо ми почнемо вимагати перед тим завершити вогонь, росія почне висувати сотню інших умов

- сказав Зеленський.

Він підкреслив, що питання територій - "це питання, яке ми залишимо між мною і путіним".

Ми готові до будь-яких форматів переговорів на рівні лідерів. Я готовий до зустрічі з путіним

- наголосив Президент.

Водночас Зеленський додав, що гарантії безпеки України обговорюватимуть із близько 30-ма країнами з Коаліції охочих. Відповідний документ щодо них підготують протягом наступних 10 днів.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вкрай позитивно оцінив зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. За його словами, "це була найкраща з наших зустрічей".

Зеленський покинув Білий дім, інтерв'ю Fox News скасовано19.08.25, 02:01 • 864 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна