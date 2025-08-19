Зеленський після переговорів у Білому домі: питання територій ми залишимо між мною і путіним

росія запропонувала спочатку провести двосторонню зустріч Україна-рф, а потім тристоронню за участю американської сторони. Про це після переговорів у Білому домі повідомив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

За його словами, він та російський диктатор володимир путін повинні зустрітися "без будь-яких умов".

Бо якщо ми почнемо вимагати перед тим завершити вогонь, росія почне висувати сотню інших умов

Він підкреслив, що питання територій - "це питання, яке ми залишимо між мною і путіним".

Ми готові до будь-яких форматів переговорів на рівні лідерів. Я готовий до зустрічі з путіним