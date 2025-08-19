Зеленський після переговорів у Білому домі: питання територій ми залишимо між мною і путіним
Київ • УНН
росія запропонувала провести спочатку двосторонню зустріч Україна-рф, а потім тристоронню за участю США. Президент Зеленський заявляє про готовність до зустрічі з путіним без будь-яких умов.
росія запропонувала спочатку провести двосторонню зустріч Україна-рф, а потім тристоронню за участю американської сторони. Про це після переговорів у Білому домі повідомив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, він та російський диктатор володимир путін повинні зустрітися "без будь-яких умов".
Бо якщо ми почнемо вимагати перед тим завершити вогонь, росія почне висувати сотню інших умов
Він підкреслив, що питання територій - "це питання, яке ми залишимо між мною і путіним".
Ми готові до будь-яких форматів переговорів на рівні лідерів. Я готовий до зустрічі з путіним
Водночас Зеленський додав, що гарантії безпеки України обговорюватимуть із близько 30-ма країнами з Коаліції охочих. Відповідний документ щодо них підготують протягом наступних 10 днів.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вкрай позитивно оцінив зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. За його словами, "це була найкраща з наших зустрічей".
