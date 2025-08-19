"Це була найкраща з наших зустрічей": Зеленський поділився подробицями переговорів з Трампом

Президент України Володимир Зеленський вкрай позитивно оцінив зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Про це повідомляє УНН.

"Це була найкраща з наших зустрічей", - сказав глава держави під час брифінгу.

За його словами, він на мапі показав "ситуацію на полі бою американським союзникам".

Хто що реально контролює на полі бою, на нашій землі, на тимчасово окупованих територіях