"Це була найкраща з наших зустрічей": Зеленський поділився подробицями переговорів з Трампом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив зустріч з Дональдом Трампом у Білому домі. Він показав ситуацію на полі бою та обговорив гарантії безпеки.
Президент України Володимир Зеленський вкрай позитивно оцінив зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Про це повідомляє УНН.
Деталі
"Це була найкраща з наших зустрічей", - сказав глава держави під час брифінгу.
За його словами, він на мапі показав "ситуацію на полі бою американським союзникам".
Хто що реально контролює на полі бою, на нашій землі, на тимчасово окупованих територіях
Він зазначив, що ключовим питанням як старт для закінчення війни були гарантії безпеки Україні.
"З США ми проговорювали питання, що всі сторони мають продемонструвати бажання закінчення війни. Це дипломатична зустріч на рівні лідерів. Якщо жодна сторона не буде демонструвати такого бажання, то ми будемо відповідно діяти", - заявив Президент України.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський покинув Білий дім після переговорів з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Глава держави виходив з Білого дому "в довгій колоні чорних автомобілів охорони".
Зустріч путіна та Зеленського може відбутися до кінця серпня - Axios19.08.25, 01:34 • 1132 перегляди