19:57 • 12691 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18:34 • 26689 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 22425 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 18929 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 29722 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 76630 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 48153 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 75820 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 47657 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 132785 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
"Це була найкраща з наших зустрічей": Зеленський поділився подробицями переговорів з Трампом

Київ • УНН

 • 540 перегляди

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив зустріч з Дональдом Трампом у Білому домі. Він показав ситуацію на полі бою та обговорив гарантії безпеки.

"Це була найкраща з наших зустрічей": Зеленський поділився подробицями переговорів з Трампом

Президент України Володимир Зеленський вкрай позитивно оцінив зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Про це повідомляє УНН.

Деталі

"Це була найкраща з наших зустрічей", - сказав глава держави під час брифінгу.

За його словами, він на мапі показав "ситуацію на полі бою американським союзникам".

Хто що реально контролює на полі бою, на нашій землі, на тимчасово окупованих територіях

- розповів Зеленський.

Він зазначив, що ключовим питанням як старт для закінчення війни були гарантії безпеки Україні.

"З США ми проговорювали питання, що всі сторони мають продемонструвати бажання закінчення війни. Це дипломатична зустріч на рівні лідерів. Якщо жодна сторона не буде демонструвати такого бажання, то ми будемо відповідно діяти", - заявив Президент України.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський покинув Білий дім після переговорів з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Глава держави виходив з Білого дому "в довгій колоні чорних автомобілів охорони".

Зустріч путіна та Зеленського може відбутися до кінця серпня - Axios

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки