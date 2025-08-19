$41.340.11
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18:34 • 23206 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12 • 20918 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
17:41 • 17509 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 28605 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в Україні
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 75243 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 47763 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 74828 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 47533 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 132037 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Зеленський покинув Білий дім, інтерв'ю Fox News скасовано

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Президент України Володимир Зеленський залишив Білий дім після переговорів, його інтерв'ю для Fox News скасовано. За даними телеканалу, глава української держави вилітає з Вашингтона.

Зеленський покинув Білий дім, інтерв'ю Fox News скасовано

Президент України Володимир Зеленський щойно покинув Білий дім після переговорів з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Про це повідомляє ВВС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Зеленський виходив з Білого дому "в довгій колоні чорних автомобілів охорони".

Тим часом телеканал Fox News підтвердив, що інтервʼю Зеленського скасовано. При цьому журналіст повідомив, що Президент України вилітає з Вашингтона.

Раніше повідомлялося, що о 1:00 за київським часом Зеленський дасть інтерв'ю для Fox News.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом була конструктивна та дуже конкретна.

За інформацією Axios, у Білому домі сподіваються провести зустріч російського диктатора володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського до кінця серпня.

Зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів завершена - Білий дім

Вадим Хлюдзинський

