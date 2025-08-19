Зеленський покинув Білий дім, інтерв'ю Fox News скасовано
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський залишив Білий дім після переговорів, його інтерв'ю для Fox News скасовано. За даними телеканалу, глава української держави вилітає з Вашингтона.
Президент України Володимир Зеленський щойно покинув Білий дім після переговорів з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Про це повідомляє ВВС, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Зеленський виходив з Білого дому "в довгій колоні чорних автомобілів охорони".
Тим часом телеканал Fox News підтвердив, що інтервʼю Зеленського скасовано. При цьому журналіст повідомив, що Президент України вилітає з Вашингтона.
Раніше повідомлялося, що о 1:00 за київським часом Зеленський дасть інтерв'ю для Fox News.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вважає, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом була конструктивна та дуже конкретна.
За інформацією Axios, у Білому домі сподіваються провести зустріч російського диктатора володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського до кінця серпня.
Зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів завершена - Білий дім19.08.25, 00:48 • 9780 переглядiв