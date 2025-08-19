$41.340.11
Зеленский покинул Белый дом, интервью Fox News отменено

Киев • УНН

 • 840 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый дом после переговоров, его интервью для Fox News отменено. По данным телеканала, глава украинского государства вылетает из Вашингтона.

Президент Украины Владимир Зеленский только что покинул Белый дом после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Об этом сообщает ВВС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Зеленский выходил из Белого дома "в длинной колонне черных автомобилей охраны".

Тем временем телеканал Fox News подтвердил, что интервью Зеленского отменено. При этом журналист сообщил, что Президент Украины вылетает из Вашингтона.

Ранее сообщалось, что в 1:00 по киевскому времени Зеленский даст интервью для Fox News.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча с президентом США Дональдом Трампом была конструктивной и очень конкретной.

По информации Axios, в Белом доме надеются провести встречу российского диктатора Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского до конца августа.

Вадим Хлюдзинский

