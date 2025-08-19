Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров завершена - Белый дом

Встреча президента США Дональда Трампа с участием европейских лидеров и Президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме завершилась. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на Белый дом, передает УНН.

Детали

"Мы имеем подтверждение из Белого дома о завершении переговоров Дональда Трампа с европейскими лидерами в восточной комнате", - пишет издание.

Дополнение

Ранее сообщалось, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и европейских лидеров в Белом доме завершилась. Однако, советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко сообщал, что "После небольшого перерыва переговоры президента Трампа, президента Зеленского и европейских лидеров возобновились в Овальном кабинете".