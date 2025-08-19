Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров завершена - Белый дом

$41.340.11
48.310.13
ukenru
19:57 • 8414 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18:34 • 19080 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18:12 • 19051 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
17:41 • 15779 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 27240 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 73518 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 47313 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 73524 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 47364 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 130935 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0м/с
64%
751мм
Популярные новости
Мобилизованный порезал себя в ТЦК Киева: реакция центра не заставила себя ждатьPhoto18 августа, 13:13 • 11732 просмотра
Это мощное, дальнобойное оружие: Шмыгаль о новой украинской ракете "Фламинго"18 августа, 13:32 • 9186 просмотра
"Это невозможно": Зеленский отверг территориальные уступки россии перед встречей с Трампом18 августа, 15:36 • 6946 просмотра
СМИ узнали состав участников встречи Зеленского и Трампа18 августа, 16:07 • 43904 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video17:45 • 8970 просмотра
публикации
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 73514 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 73519 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 115094 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 132755 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 130929 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Европа
Реклама
УНН Lite
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video17:45 • 9324 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 74483 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 66268 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 98999 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 84665 просмотра
Актуальное
Financial Times
Бильд
Беспилотный летательный аппарат
Твиттер
Старлинк

Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров завершена - Белый дом

Киев • УНН

 • 6342 просмотра

Белый дом сообщил о завершении встречи между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами. Детали встречи не разглашаются.

Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров завершена - Белый дом

Встреча президента США Дональда Трампа с участием европейских лидеров и Президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме завершилась. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на Белый дом, передает УНН

Детали 

"Мы имеем подтверждение из Белого дома о завершении переговоров Дональда Трампа с европейскими лидерами в восточной комнате", - пишет издание. 

Дополнение 

Ранее сообщалось, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и европейских лидеров в Белом доме завершилась. Однако, советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко сообщал, что "После небольшого перерыва переговоры президента Трампа, президента Зеленского и европейских лидеров возобновились в Овальном кабинете".

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский