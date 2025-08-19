Зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів завершена - Білий дім
Київ • УНН
Білий дім повідомив про завершення зустрічі між Трампом, Зеленським та європейськими лідерами. Деталі зустрічі не розголошуються.
Зустріч президента США Дональда Трампа за участі європейських лідерів та Президента України Володимира Зеленського у Білому домі завершилася. Про це пише видання The Guardian із посиланням на Білий дім, передає УНН.
Деталі
"Ми маємо підтвердження з Білого дому про завершення переговорів Дональда Трампа з європейськими лідерами у східній кімнаті", - пише видання.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що зустріч Президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та європейських лідерів у Білому домі завершилася. Однак, радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко повідомляв, що "Після невеликої перерви переговори президента Трампа, президента Зеленського і європейських лідерів відновилися в Овальному кабінеті".