Зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів завершена - Білий дім

Зустріч президента США Дональда Трампа за участі європейських лідерів та Президента України Володимира Зеленського у Білому домі завершилася. Про це пише видання The Guardian із посиланням на Білий дім, передає УНН.

Деталі

"Ми маємо підтвердження з Білого дому про завершення переговорів Дональда Трампа з європейськими лідерами у східній кімнаті", - пише видання.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що зустріч Президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та європейських лідерів у Білому домі завершилася. Однак, радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко повідомляв, що "Після невеликої перерви переговори президента Трампа, президента Зеленського і європейських лідерів відновилися в Овальному кабінеті".