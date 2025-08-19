Зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів завершена - Білий дім

$41.340.11
48.310.13
ukenru
19:57 • 5582 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18:34 • 15762 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12 • 17791 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
17:41 • 14639 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 26341 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 72296 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 47008 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 72559 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 47225 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 130084 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
64%
751мм
Популярнi новини
Мобілізований порізав себе у ТЦК Києва: реакція центру не забариласьPhoto18 серпня, 13:13 • 11064 перегляди
Це потужна, далекобійна зброя: Шмигаль про нову українську ракету “Фламінго”18 серпня, 13:32 • 7788 перегляди
"Це неможливо": Зеленський відкинув територіальні поступки росії перед зустріччю з Трампом18 серпня, 15:36 • 5594 перегляди
ЗМІ дізналися склад учасників зустрічі Зеленського та Трампа16:07 • 43120 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video17:45 • 6858 перегляди
Публікації
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 72316 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 72581 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 114271 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 131983 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 130095 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Європа
Реклама
УНН Lite
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video17:45 • 6994 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 74064 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 65915 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 98655 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 84335 перегляди
Актуальне
Bild
Безпілотний літальний апарат
Twitter
Starlink
Готовність 2030

Зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів завершена - Білий дім

Київ • УНН

 • 558 перегляди

Білий дім повідомив про завершення зустрічі між Трампом, Зеленським та європейськими лідерами. Деталі зустрічі не розголошуються.

Зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів завершена - Білий дім

Зустріч президента США Дональда Трампа за участі європейських лідерів та Президента України Володимира Зеленського у Білому домі завершилася. Про це пише видання The Guardian із посиланням на Білий дім, передає УНН

Деталі 

"Ми маємо підтвердження з Білого дому про завершення переговорів Дональда Трампа з європейськими лідерами у східній кімнаті", - пише видання. 

Доповнення 

Раніше повідомлялося, що зустріч Президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та європейських лідерів у Білому домі завершилася. Однак, радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко повідомляв, що "Після невеликої перерви переговори президента Трампа, президента Зеленського і європейських лідерів відновилися в Овальному кабінеті".

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський