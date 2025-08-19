Зустріч путіна та Зеленського може відбутися до кінця серпня - Axios
Київ • УНН
Білий дім сподівається організувати зустріч путіна та Зеленського до кінця серпня, за сприяння Дональда Трампа. Президент США вже обговорив гарантії безпеки для України та координує дії з росією та Україною.
У Білому домі сподіваються провести зустріч російського диктатора володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського до кінця серпня. Про це повідомляє журналіст Axios Барак Равід із посиланням на неназване "поінформоване джерело", пише УНН.
Тим часом президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social підбив підсумки зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами у Білому домі. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За словами Трампа, під час зустрічі сторони обговорювали гарантії безпеки для України, які мали б бути надані різними європейськими країнами за координацією зі Сполученими Штатами Америки.
Всі дуже раді перспективі миру для росії та України
Він зазначив, що після завершення зустрічей він зателефонував російському диктатору володимиру путіну та "почав організацію зустрічі, місце якої ще буде визначено, між президентом путіним і президентом Зеленським".
Після цієї зустрічі відбудеться тристороння, у якій братимуть участь два президенти і я особисто
Він підкреслив, що це "дуже хороший, своєчасний крок до завершення війни, яка триває майже чотири роки".
"Віце-президент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо і спеціальний посланець Стів Віткофф координують дії з росією та Україною", - резюмував Трамп.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вважає, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом була конструктивна та дуже конкретна.
