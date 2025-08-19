Зустріч путіна та Зеленського може відбутися до кінця серпня - Axios

У Білому домі сподіваються провести зустріч російського диктатора володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського до кінця серпня. Про це повідомляє журналіст Axios Барак Равід із посиланням на неназване "поінформоване джерело", пише УНН.

Тим часом президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social підбив підсумки зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами у Білому домі. Про це повідомляє УНН.

За словами Трампа, під час зустрічі сторони обговорювали гарантії безпеки для України, які мали б бути надані різними європейськими країнами за координацією зі Сполученими Штатами Америки.

Всі дуже раді перспективі миру для росії та України

Він зазначив, що після завершення зустрічей він зателефонував російському диктатору володимиру путіну та "почав організацію зустрічі, місце якої ще буде визначено, між президентом путіним і президентом Зеленським".

Після цієї зустрічі відбудеться тристороння, у якій братимуть участь два президенти і я особисто