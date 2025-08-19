Зустріч путіна та Зеленського може відбутися до кінця серпня - Axios

$41.340.11
48.310.13
ukenru
19:57 • 12696 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18:34 • 26696 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 22430 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 18932 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 29724 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 76632 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 48154 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 75823 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 47657 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 132787 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1.3м/с
72%
751мм
Популярнi новини
"Це неможливо": Зеленський відкинув територіальні поступки росії перед зустріччю з Трампом18 серпня, 15:36 • 9116 перегляди
ЗМІ дізналися склад учасників зустрічі Зеленського та Трампа18 серпня, 16:07 • 46110 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 12614 перегляди
Зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів завершена - Білий дім21:48 • 10973 перегляди
Київ відкинув будь-яку угоду, що включає територіальні поступки росії – Financial Times22:11 • 11403 перегляди
Публікації
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 76632 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 75823 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 116985 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 134523 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 132787 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Європа
Реклама
УНН Lite
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 12616 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 75361 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 67031 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 99680 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 85290 перегляди
Актуальне
Fox News
Financial Times
Bild
Безпілотний літальний апарат
Twitter

Зустріч путіна та Зеленського може відбутися до кінця серпня - Axios

Київ • УНН

 • 1134 перегляди

Білий дім сподівається організувати зустріч путіна та Зеленського до кінця серпня, за сприяння Дональда Трампа. Президент США вже обговорив гарантії безпеки для України та координує дії з росією та Україною.

Зустріч путіна та Зеленського може відбутися до кінця серпня - Axios

У Білому домі сподіваються провести зустріч російського диктатора володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського до кінця серпня. Про це повідомляє журналіст Axios Барак Равід із посиланням на неназване "поінформоване джерело", пише УНН.

Тим часом президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social підбив підсумки зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами у Білому домі. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Трампа, під час зустрічі сторони обговорювали гарантії безпеки для України, які мали б бути надані різними європейськими країнами за координацією зі Сполученими Штатами Америки.

Всі дуже раді перспективі миру для росії та України

- написав президент США.

Він зазначив, що після завершення зустрічей він зателефонував російському диктатору володимиру путіну та "почав організацію зустрічі, місце якої ще буде визначено, між президентом путіним і президентом Зеленським".

Після цієї зустрічі відбудеться тристороння, у якій братимуть участь два президенти і я особисто

- анонсував Трамп.

Він підкреслив, що це "дуже хороший, своєчасний крок до завершення війни, яка триває майже чотири роки".

"Віце-президент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо і спеціальний посланець Стів Віткофф координують дії з росією та Україною", - резюмував Трамп.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом була конструктивна та дуже конкретна.

Київ відкинув будь-яку угоду, що включає територіальні поступки росії – Financial Times19.08.25, 01:11 • 11410 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна