Київ відкинув будь-яку угоду, що включає територіальні поступки росії – Financial Times

Україна не прийме жодної угоди, включаючи територіальні поступки росії, та наполягає на припиненні вогню як першому кроку до повноцінної мирної угоди. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на документ, ухвалений за підсумками переговорів у Білому домі, інформує УНН.

У документі нібито вказується, що "тривалий мир має базуватися не на поступках та безкоштовних подарунках Путіну, а на системі безпеки, яка попередить майбутню агресію".

Згідно з документом, Київ також відхиляє пропозицію російського диктатора володимира путіна, зроблену президенту США Дональду Трампу на Алясці, заморозити решту лінії фронту, якщо Україна виведе війська з частково окупованих східних регіонів Донецької та Луганської областей.

Це створило б плацдарм для подальшого і швидкого просування російських військ до міста Дніпро і досягти цілей агресії іншими засобами