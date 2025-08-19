$41.340.11
Київ відкинув будь-яку угоду, що включає територіальні поступки росії – Financial Times

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Україна не прийме жодної угоди, включаючи територіальні поступки росії, та наполягає на припиненні вогню. Київ також відхиляє пропозицію путіна заморозити лінію фронту та вимагає повну компенсацію за збитки.

Київ відкинув будь-яку угоду, що включає територіальні поступки росії – Financial Times

Україна не прийме жодної угоди, включаючи територіальні поступки росії, та наполягає на припиненні вогню як першому кроку до повноцінної мирної угоди. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на документ, ухвалений за підсумками переговорів у Білому домі, інформує УНН.

Деталі

У документі нібито вказується, що "тривалий мир має базуватися не на поступках та безкоштовних подарунках Путіну, а на системі безпеки, яка попередить майбутню агресію".

Згідно з документом, Київ також відхиляє пропозицію російського диктатора володимира путіна, зроблену президенту США Дональду Трампу на Алясці, заморозити решту лінії фронту, якщо Україна виведе війська з частково окупованих східних регіонів Донецької та Луганської областей.

Це створило б плацдарм для подальшого і швидкого просування російських військ до міста Дніпро і досягти цілей агресії іншими засобами

- йдеться у документі.

Також зазначається, що Київ наполягає на отриманні від москви повної компенсації за збитки, завдані у воєнний час, яка може бути сплачена за рахунок заморожених російських активів на суму 300 мільярдів доларів. Крім того, будь-які послаблення санкцій мають бути надані лише за умови дотримання росією майбутньої мирної угоди і "чесної гри".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом була конструктивна та дуже конкретна.

І нехай весь світ зачекає: Трамп зателефонував путіну під час переговорів у Білому домі - Axios19.08.25, 00:50 • 604 перегляди

Вадим Хлюдзинський

