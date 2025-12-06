Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиції

Сьогодні, 6 грудня, усі українці відзначають День Збройних сил України. Саме цього дня 1991 року був прийнятий закон про ЗСУ. УНН розповідає становлення та розвиток Збройних сил та традиції вшанування.

Коли в Україні День ЗСУ та чому була обрана саме ця дата

У жовтні 1993 року "відповідно до Конституції України і закону України "Про оборону України" Верховна Рада постановила: встановити в Україні свято - День Збройних сил України, яке відзначати щорічно 6 грудня - у день прийняття Верховною Радою в 1991 році закону України "Про Збройні Сили України".

Історія Збройних Сил України: становлення та розвиток

У сучасному розумінні українська армія почала формуватися в часи визвольних змагань за Незалежність у 20- роках ХХ століття. Центральна Рада у 1917 році розпочала процес створення української армії. Процес продовжився і під час Гетьманату Скоропадського і під час Директорії. Паралельно в Західноукраїнській Народній Республіці йшло формування Української галицької армії.

Старшини II-го корпусу Української Галицької армії, 1919 рік.

Однак склалася така геополітична ситуація, що перемогти у боротьбі за Незалежність не вдалося.

Наступна спроба створити справжню українську армію припадає на часи Другої Світової війни. Підрозділи УПА протягом багатьох років вели боротьбу з нацистською та радянською арміями.

Сотня УПА "Леви", яка охороняла 1-ий Великий збір Української визвольної ради. Зброя, обмундирування і вівчарка - трофейні.

На момент проголошення Незалежності на території України перебувало близько одного мільйона військовослужбовців радянської армії.

14 мотострілецьких, 4 танкові, 3 артилерійські дивізії та 8 артилерійських бригад (9 293 танки і 11 346 бойових машин), 4 бригади спецпризначення, 9 бригад ППО, 7 полків бойових вертольотів, три повітряні армії (близько 1 500 бойових літаків) і окрема армія ППО. Севастополь був основною базою чорноморського флоту срср. Стратегічні ядерні сили, дислоковані на території України, мали 176 міжконтинентальних балістичних ракет, що несли сумарно 1 272 ядерні боєголовки, а також близько 2 500 одиниць тактичної ядерної зброї.

Україна практично одночасно відмовилася від ядерної зброї та погодилася отримати менше ніж 1/5 кораблів флоту.

Через хронічну відсутність коштів чисельність ЗСУ постійно скорочувалася, у рамках роззброєння стара техніка знищувалася. Нові види озброєння практично не вироблялися.

Відродження української армії розпочалося у 2014 році, коли росія окупувала Крим та розпочала гібридну агресію у Донецькій та Луганській областях.

Весна 2014 року, бійці ЗСУ в зоні АТО на САУ "2С3 "Акація".

Символ ЗСУ: значення та сучасна роль символіки

В емблему та Збройних сил України закладено символи історичної спадщини та військової міці.

Найголовнішими серед них є Тризуб, як знак Княжої Держави Володимира Великого, і козацький хрест, що зображувався на печатці Війська Запорозького, козацьких прапорах і гербах.

В основі емблеми ЗСУ - малиновий рівносторонній хрест. Посередині розміщено синій медальйон з Тризубом.

Емблема Збройних сил України.

День ЗСУ в Україні: традиції вшанування та сучасні зміни

Вшанування Дня Збройних сил України завжди мало офіційний характер, однак за останні роки набуло значно ширшого та більш людяного змісту. Тепер цей день відзначають не лише на державному рівні, а й у громадах, родинах, навчальних закладах та онлайн-спільнотах. Головна мета – подякувати військовим, підтримати їх морально й нагадати суспільству про важливість єдності.

У багатьох містах відбуваються урочисті церемонії, покладання квітів, виставки, концерти та благодійні заходи, спрямовані на підтримку ЗСУ. Школи та університети проводять тематичні уроки та зустрічі з військовими, що допомагає молодому поколінню краще розуміти роль армії.

Алея Героїв у Києві на Майдані Незалежності.

