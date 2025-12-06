$42.180.02
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиції
5 грудня, 18:15 • 13702 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 24979 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 22679 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 43243 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 32578 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 33736 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 44839 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 50454 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 42926 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиції

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Сьогодні Україна святкує День Збройних сил, встановлений 6 грудня 1991 року. Цей день є нагадуванням про шлях ЗСУ від визвольних змагань до сучасної армії.

Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиції

Сьогодні, 6 грудня, усі українці відзначають День Збройних сил України. Саме цього дня 1991 року був прийнятий закон про ЗСУ. УНН розповідає становлення та розвиток Збройних сил та традиції вшанування.

Коли в Україні День ЗСУ та чому була обрана саме ця дата

У жовтні 1993 року "відповідно до Конституції України і закону України "Про оборону України" Верховна Рада постановила: встановити в Україні свято - День Збройних сил України, яке відзначати щорічно 6 грудня - у день прийняття Верховною Радою в 1991 році закону України "Про Збройні Сили України".

Історія Збройних Сил України: становлення та розвиток

У сучасному розумінні українська армія почала формуватися в часи визвольних змагань за Незалежність у 20- роках ХХ століття. Центральна Рада у 1917 році розпочала процес створення української армії. Процес продовжився і під час Гетьманату Скоропадського і під час Директорії. Паралельно в Західноукраїнській Народній Республіці йшло формування Української галицької армії.

Старшини II-го корпусу Української Галицької армії, 1919 рік.

Однак склалася така геополітична ситуація, що перемогти у боротьбі за Незалежність не вдалося.

Наступна спроба створити справжню українську армію припадає на часи Другої Світової війни. Підрозділи УПА протягом багатьох років вели боротьбу з нацистською та радянською арміями.

Сотня УПА "Леви", яка охороняла 1-ий Великий збір Української визвольної ради. Зброя, обмундирування і вівчарка - трофейні.

ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський04.12.25, 14:01 • 26049 переглядiв

На момент проголошення Незалежності на території України перебувало близько одного мільйона військовослужбовців радянської армії.

14 мотострілецьких, 4 танкові, 3 артилерійські дивізії та 8 артилерійських бригад (9 293 танки і 11 346 бойових машин), 4 бригади спецпризначення, 9 бригад ППО, 7 полків бойових вертольотів, три повітряні армії (близько 1 500 бойових літаків) і окрема армія ППО. Севастополь був основною базою чорноморського флоту срср. Стратегічні ядерні сили, дислоковані на території України, мали 176 міжконтинентальних балістичних ракет, що несли сумарно 1 272 ядерні боєголовки, а також близько 2 500 одиниць тактичної ядерної зброї.

Україна практично одночасно відмовилася від ядерної зброї та погодилася отримати менше ніж 1/5 кораблів флоту.

Через хронічну відсутність коштів чисельність ЗСУ постійно скорочувалася, у рамках роззброєння стара техніка знищувалася. Нові види озброєння практично не вироблялися.

Відродження української армії розпочалося у 2014 році, коли росія окупувала Крим та розпочала гібридну агресію у Донецькій та Луганській областях.

Весна 2014 року, бійці ЗСУ в зоні АТО на САУ "2С3 "Акація".

Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у Вовчанську01.12.25, 04:12 • 19543 перегляди

Символ ЗСУ: значення та сучасна роль символіки

В емблему та Збройних сил України закладено символи історичної спадщини та військової міці.

Найголовнішими серед них є Тризуб, як знак Княжої Держави Володимира Великого, і козацький хрест, що зображувався на печатці Війська Запорозького, козацьких прапорах і гербах.

В основі емблеми ЗСУ - малиновий рівносторонній хрест. Посередині розміщено синій медальйон з Тризубом.

Емблема Збройних сил України.

"Чайка" і "Мухобійка" проти БпЛА: до використання у ЗСУ допустили електронні тренажери для навчань зі збиття повітряних цілей28.11.25, 06:05 • 4963 перегляди

День ЗСУ в Україні: традиції вшанування та сучасні зміни

Вшанування Дня Збройних сил України завжди мало офіційний характер, однак за останні роки набуло значно ширшого та більш людяного змісту. Тепер цей день відзначають не лише на державному рівні, а й у громадах, родинах, навчальних закладах та онлайн-спільнотах. Головна мета – подякувати військовим, підтримати їх морально й нагадати суспільству про важливість єдності.

У багатьох містах відбуваються урочисті церемонії, покладання квітів, виставки, концерти та благодійні заходи, спрямовані на підтримку ЗСУ. Школи та університети проводять тематичні уроки та зустрічі з військовими, що допомагає молодому поколінню краще розуміти роль армії.

Алея Героїв у Києві на Майдані Незалежності.

Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський02.12.25, 04:53 • 37263 перегляди

Павло Башинський

