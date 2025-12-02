Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський

Широке використання дронів значно розширило так звану "кіллзону" на фронті, тому наземні роботизовані системи стають ключовим елементом війни майбутнього. Про це у Facebook написав головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, через широке застосування БпЛА збільшується зона ураження (кіллзона) - евакуація поранених стає дедалі складнішою.

Ворог, із порушенням Міжнародного гуманітарного права, нещадно та підступно б’є по медеваках і стабпунктах. Відтак наші медичні підрозділи бойових частин йдуть під землю, а поранених бійців із передової вивозять наземні роботизовані комплекси - розповів Сирський.

Він підкреслив, що за наземними роботизованими комплексами - велике майбутнє.

"Розвиваємо цей напрямок, впроваджуємо нові моделі. Застосовуємо передові рішення та підходи до здійснення евакуації поранених із застосуванням дронів усіх типів. ... Шукаємо шляхи подолання дефіциту евакуаційної "броні", іншого транспорту та обладнання для медичних підрозділів", - резюмував головком.

