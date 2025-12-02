Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський

$42.270.07
1 грудня, 17:14
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пошкоджений космічний корабель "Шеньчжоу-20" повернеться на Землю без екіпажу для детального огляду. 1 грудня, 16:59
білорусь звинуватила Литву у запуску дронів-"шпигунів": Вільнюс відкидає звинувачення - Reuters. 1 грудня, 17:10
Україна прагне завершити війну достойно та без "нагород" для росії – Зеленський після зустрічі з Макроном. 1 грудня, 17:24
Біткоїн впав нижче 85 тис. доларів через криптовалютний крах. 1 грудня, 18:39
"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф. 00:09
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживати. 1 грудня, 16:00
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнями. 1 грудня, 12:30
МОЗ зобов'язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров'ю - юристи. 1 грудня, 09:30
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43
"УЗ-3000", бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня. 1 грудня, 06:00
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Рустем Умєров
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Флорида
Польща
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає. 1 грудня, 10:58
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу. 1 грудня, 08:53
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими. 29 листопада, 16:59
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку. 28 листопада, 02:36
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див". 27 листопада, 06:49
Техніка
The Guardian
Шахед-136
Золото
Дипломатка

Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що широке використання дронів значно розширило "кіллзону" на фронті. За його словами, наземні роботизовані системи стають ключовим елементом війни майбутнього.

Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський

Широке використання дронів значно розширило так звану "кіллзону" на фронті, тому наземні роботизовані системи стають ключовим елементом війни майбутнього. Про це у Facebook написав головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, через широке застосування БпЛА збільшується зона ураження (кіллзона) - евакуація поранених стає дедалі складнішою.

Ворог, із порушенням Міжнародного гуманітарного права, нещадно та підступно б’є по медеваках і стабпунктах. Відтак наші медичні підрозділи бойових частин йдуть під землю, а поранених бійців із передової вивозять наземні роботизовані комплекси

- розповів Сирський.

Він підкреслив, що за наземними роботизованими комплексами - велике майбутнє.

"Розвиваємо цей напрямок, впроваджуємо нові моделі. Застосовуємо передові рішення та підходи до здійснення евакуації поранених із застосуванням дронів усіх типів. ... Шукаємо шляхи подолання дефіциту евакуаційної "броні", іншого транспорту та обладнання для медичних підрозділів", - резюмував головком.

Нагадаємо

Заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що кожна бойова бригада має отримувати прогнозовану кількість новобранців. Це дозволить бійцям з першого дня знати свій підрозділ, командира та колектив, а також планувати підготовку та ротації.

Сирський: росія кинула 150 тисяч солдатів на Покровськ, щоб прорвати оборону ЗСУ. 10.11.25, 23:39

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Збройні сили України
Олександр Сирський