Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что широкое использование дронов значительно расширило "киллзону" на фронте. По его словам, наземные роботизированные системы становятся ключевым элементом войны будущего.
Широкое использование дронов значительно расширило так называемую "киллзону" на фронте, поэтому наземные роботизированные системы становятся ключевым элементом войны будущего. Об этом в Facebook написал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский, сообщает УНН.
Подробности
По его словам, из-за широкого применения БПЛА увеличивается зона поражения (киллзона) - эвакуация раненых становится все более сложной.
Враг, в нарушение Международного гуманитарного права, беспощадно и коварно бьет по медэвакам и стабпунктам. Поэтому наши медицинские подразделения боевых частей уходят под землю, а раненых бойцов с передовой вывозят наземные роботизированные комплексы
Он подчеркнул, что за наземными роботизированными комплексами - большое будущее.
"Развиваем это направление, внедряем новые модели. Применяем передовые решения и подходы к осуществлению эвакуации раненых с применением дронов всех типов. ... Ищем пути преодоления дефицита эвакуационной "брони", другого транспорта и оборудования для медицинских подразделений", - резюмировал главком.
Напомним
