Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский

$42.270.07
48.890.02
ukenru
1 декабря, 17:14 • 11813 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 20503 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 19369 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 20514 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 22587 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 21642 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 22639 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 43263 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20416 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 41517 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
93%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Поврежденный космический корабль "Шэньчжоу-20" вернется на Землю без экипажа для детального осмотра1 декабря, 16:59 • 10430 просмотра
беларусь обвинила Литву в запуске дронов-"шпионов": Вильнюс отвергает обвинения - Reuters1 декабря, 17:10 • 3270 просмотра
Украина стремится завершить войну достойно и без "наград" для России – Зеленский после встречи с Макроном1 декабря, 17:24 • 4016 просмотра
Биткойн упал ниже 85 тыс. долларов из-за криптовалютного краха1 декабря, 18:39 • 6412 просмотра
"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ00:09 • 4100 просмотра
публикации
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 18154 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 25590 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 34617 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 43263 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 41517 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Рустем Умеров
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Флорида
Польша
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 24076 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 26879 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 83799 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 59894 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 76195 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
Шахед-136
Золото

Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что широкое использование дронов значительно расширило "киллзону" на фронте. По его словам, наземные роботизированные системы становятся ключевым элементом войны будущего.

Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский

Широкое использование дронов значительно расширило так называемую "киллзону" на фронте, поэтому наземные роботизированные системы становятся ключевым элементом войны будущего. Об этом в Facebook написал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, из-за широкого применения БПЛА увеличивается зона поражения (киллзона) - эвакуация раненых становится все более сложной.

Враг, в нарушение Международного гуманитарного права, беспощадно и коварно бьет по медэвакам и стабпунктам. Поэтому наши медицинские подразделения боевых частей уходят под землю, а раненых бойцов с передовой вывозят наземные роботизированные комплексы

- рассказал Сырский.

Он подчеркнул, что за наземными роботизированными комплексами - большое будущее.

"Развиваем это направление, внедряем новые модели. Применяем передовые решения и подходы к осуществлению эвакуации раненых с применением дронов всех типов. ... Ищем пути преодоления дефицита эвакуационной "брони", другого транспорта и оборудования для медицинских подразделений", - резюмировал главком.

Напомним

Заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что каждая боевая бригада должна получать прогнозируемое количество новобранцев. Это позволит бойцам с первого дня знать свое подразделение, командира и коллектив, а также планировать подготовку и ротации.

Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ10.11.25, 23:39 • 69796 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский