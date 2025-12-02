Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский

Широкое использование дронов значительно расширило так называемую "киллзону" на фронте, поэтому наземные роботизированные системы становятся ключевым элементом войны будущего. Об этом в Facebook написал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский, сообщает УНН.

По его словам, из-за широкого применения БПЛА увеличивается зона поражения (киллзона) - эвакуация раненых становится все более сложной.

Враг, в нарушение Международного гуманитарного права, беспощадно и коварно бьет по медэвакам и стабпунктам. Поэтому наши медицинские подразделения боевых частей уходят под землю, а раненых бойцов с передовой вывозят наземные роботизированные комплексы